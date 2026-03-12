El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado la señalización en el parque de Collserola por el cierre de la zona debido a la propagación de la peste porcina africana. La clausura del parque en los accesos desde la capital catalana se ha oficializado este jueves ante la aparición de 11 nuevos jabalíes muertos a causa de la enfermedad, uno de los cuales en Barcelona.

En una nota difundida por el consistorio barcelonés, este espacio pasa a ser considerado íntegramente zona de alto riesgo, un hecho que conlleva la prohibición de acceso al medio natural de personas y animales domésticos en el ámbito de todo Collserola.

Se permite el acceso a las viviendas

Las medidas suponen que no se podrá ir a Collserola para realizar actividades lúdicas y deportivas. Queda prohibido el acceso al parque desde cualquiera de los municipios que lo rodean, y tampoco se puede acceder desde los barrios de montaña que hacen frontera. En cambio, sí estará permitido el acceso a las viviendas que se encuentran dentro del parque, a centros educativos, equipamientos y negocios que se encuentran en el interior, y a las estaciones de transporte público.

Un hecho que se debe aclarar es que los restaurantes de Collserola estarán abiertos y quien quiera podrá ir a comer. Desde el Ayuntamiento dicen que en ninguna de las zonas restringidas anteriormente los establecimientos de restauración habían cerrado.

Un coche de los Agentes Rurales en uno de los accesos al Parque Natural de Collserola / Agentes Rurales

Unos 15.000 vecinos afectados

El cierre del parque de Collserola afectará a unos 15.000 vecinos. El Gobierno catalán les ha pedido que para evitar que propaguen la enfermedad deberán tener mucho cuidado y tomar medidas excepcionales con una desinfección de los zapatos o las ruedas de la bicicleta, por ejemplo, con una disolución de agua y lejía. También se les ha recomendado que no dejen restos de basura y que tengan cuidado con los residuos.

Respecto a los parques municipales situados en los alrededores de Collserola, está previsto el cierre provisional y la señalización especial en una cuarentena de espacios verdes de la zona como el parque del Acueducto, el parque Apolo, los jardines Rodrigo Caro o los jardines Campillo de la Virgen, entre otros.

El Tibidabo mantendrá la actividad habitual dentro del recinto del área panorámica y del parque de atracciones aplicando medidas preventivas y de contención. En este sentido, se recomienda acceder al Tibidabo con la Cuca de Llum o con vehículo privado. En este caso, se debe hacer únicamente por los accesos habilitados y hacer uso del aparcamiento del Tibidabo.

Eliminar el máximo número de jabalíes

La secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, espera que las restricciones en el Parque Natural de Collserola en Barcelona se levanten cuando «se haya eliminado al máximo la población de jabalíes» en la zona afectada. Massot ha dicho que «se están destinando todos los recursos disponibles» para hacerlo posible.