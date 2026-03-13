La guerra en Oriente Medio disparará la inflación hasta el verano, según Funcas

El centro de análisis Funcas alerta que la inflación se duplicará en los próximos meses a raíz de la guerra en Irán. El centro de análisis económico alerta que los estragos causados por el conflicto, especialmente por la crisis petrolera que se deriva de él, obliga a «modificar sustancialmente» las previsiones económicas para el año. Los economistas de la organización calculan que el IPC dará un salto histórico hasta el 3,6% en marzo, 1,3 puntos por encima del cierre de febrero, que se ha quedado en el 2,3%, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En adelante, y hasta junio, la cesta de precios daría un salto aún más pronunciado, hasta el 4%. A partir del verano, calculan, se podría moderar progresivamente hasta cerrar el año alrededor del 3,4%.

Este, cabe decir, es el escenario optimista, en el cual la guerra termina antes del verano y el barril de petróleo comienza a abaratarse en la segunda mitad del año hasta alrededor de los 80 dólares. Si el conflicto se mantiene activo y las referencias europea y norteamericana -el Brent y el WTI- se mantienen por encima de los 100 dólares, a los niveles que se mueven actualmente, el IPC medio para 2026 podría escalar por encima del 4,3%, cerca del doble del nivel actual. Según los expertos de Funcas, todo hace pensar que el equilibrio de precios está a punto de colapsar, dado que la tendencia mes a mes de febrero -con un aumento de cuatro décimas respecto del primer mes del año- ha sido «peor de lo esperado».

Una plataforma petrolífera marina en el Reino Unido / EP

Los datos del INE han revelado un incremento interanual del precio de los alimentos del 3,8%, que no se observaba desde la espiral inflacionista de 2022, a raíz de la guerra en Ucrania. La comida, sin embargo, no es el único segmento que se ha encarecido de forma inesperada: según los expertos de Funcas, los productos energéticos y los bienes industriales también han escalado a un ritmo por encima del previsto. Las manufacturas han impulsado la inflación subyacente por encima del 2,7%, un «aumento preocupante» de la presión de precios a medio plazo.

Precios controlados «si hay una solución rápida»

En línea con los expertos, los grandes empresarios españoles también han encendido las alarmas por las consecuencias de una guerra larga. Según la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el IPC «podría aumentar de forma significativa si el conflicto en Irán se prolonga y la tensión en los precios de la energía se mantiene en el tiempo». En el mejor de los escenarios que prevé la patronal que preside Antonio Garamendi, la inflación media cerrará 2026 alrededor del 2,6%, tres décimas más que la que se ha registrado al inicio del curso. Aun así, señalan -como los economistas- a la alimentación como prueba de la escalada inmediata de la cesta de precios: la comida no procesada, con un 6,5% interanual, «es el componente más inflacionista de la cesta».