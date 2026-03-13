La guerra a l’Orient Mitjà dispararà la inflació fins a l’estiu, segons Funcas

El centre d’anàlisi Funcas alerta que la inflació es doblarà en els pròxims mesos arran de la guerra a l’Iran. El centre d’anàlisi econòmica alerta que els estralls causats pel conflicte, especialment per la crisi petroliera que se’n deriva, obliga a “modificar substancialment” les previsions econòmiques per a l’any. Els economistes de l’organització calculen que l’IPC farà un salt històric fins al 3,6% el mes de març, 1,3 punts per sobre del tancament del febrer, que s’ha quedat en el 2,3%, d’acord amb les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. En endavant, i fins al mes de juny, la cistella de preus faria un salt encara més pronunciat, fins al 4%. A partir de l’estiu, calculen, es podria moderar progressivament fins tancar l’any als volts del 3,4%.
Aquest, val a dir, és l’escenari optimista, en el qual la guerra acaba abans de l’estiu i el barril de petroli comença a abaratir-se en la segona meitat de l’any fins al voltant dels 80 dòlars. Si el conflicte es manté actiu i les referències europea i nord-americana -el Brent i el WTI- es mantenen per sobre dels 100 dòlars, als nivells que es mouen ara per ara, l’IPC mitjà per al 2026 podria escalar per sobre del 4,3%, prop del doble del nivell actual. Segons els experts de Funcas, tot fa pensar que l’equilibri de preus està a punt de col·lapsar, atès que la tendència mes a mes del febrer -amb un augment de quatre dècimes respecte del primer mes de l’any- ha estat “pitjor de l’esperada”.
Les dades de l’INE han revelat un increment interanual del preu dels aliments del 3,8%, que no s’observava des de l’espiral inflacionista del 2022, arran de la guerra a Ucraïna. El menjar, però, no és l’únic segment que s’ha encarit de forma inesperada: segons els experts de Funcas, els productes energètics i els béns industrials també han escalat a un ritme per sobre del previst. Les manufactures han impulsat la inflació subjacent per sobre del 2,7%, un “augment preocupant” de la pressió de preus a mitjà termini.
Preus controlats “si hi ha una solució ràpida”
En línia amb els experts, els grans empresaris espanyols també han encès les alarmes per les conseqüències d’una guerra llarga. Segons la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, l’IPC “podria augmentar de forma significativa si el conflicte a l’Iran es perllonga i la tensió en els preus de l’energia es manté en el temps”. En el millor dels escenaris que preveu la patronal que presideix Antonio Garamendi, la inflació mitjana tancarà el 2026 al voltant del 2,6%, tres dècimes més que la que s’ha registrat a l’inici del curs. Tot i això, apunten -com els economistes- a l’alimentació com a prova de l’escalada immediata de la cistella de preus: el menjar no processat, amb un 6,5% interanual, “és el component més inflacionista de la cistella”.