Ous, llegums i cafè: L’alimentació torna a pressionar la butxaca dels catalans

La inflació ha esgotat les seves darreres setmanes de control abans de registrar les conseqüències de la guerra a l’Iran. Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística, corresponents al mes de febrer, l’IPC s’ha mantingut estable a Catalunya al voltant de 2%, exactament l’objectiu monetari a mitjà termini que dicta la política del Banc Central Europeu. Ara bé, d’acord amb l’estudi de l’INE, no totes les carpetes de la cistellla de preus s’han mantingut estables, fins i tot abans de l’esclat del conflicte: l’alimentació va pujar preus un 3,2% en termes interanuals, més d’un punt per sobre de la mitjana. L’anàlisi de l’organisme espanyol apunta a certs efectes de base: durant el primer trimestre del 2025, l’oli, un dels grans motors dels preus de consum, va baixar més que enguany. De fet, en l’inici del 2026, l’oli d’oliva s’ha mantingut estable, sense cap baixada. Ara bé, el mateix document revela altres productes que sí que han mantingut les alces: en concret, els ous, el cafè, les llegums o les hortalisses, entre altres.
Els ous han estat el gran escull per a la baixada de la inflació alimentària durant els darrers mesos. D’acord amb les dades de l’INE, des del febrer del 2025, acumulen un encariment de més del 30%, impulsats per les diverses amenaces sanitàries que ha sentit el sector avícola, amb diversos contagis de grip aviar al país i a tot l’Estat espanyol. Superen, de molt, el següent producte en la llista d’encariments en els darrers 12 mesos: d’acord amb l’estudi de preus de l’institut, les hortalisses de fruit -albergínia, carbassó, cogombre o pebrot, per exemple- s’han disparat un 15% en el darrer any. Més moderada ha estat l’alça del cafè, amb un 8,3% any a any.
Pujades per començar l’any
També destaquen el el llistat de la tensió de preus les llegums, especialment les verdes. Les mongetes i els pèssols; però també la soja -un producte que pot causar efectes de segona onada per a la indústria càrnia, per la seva importància en el menjar del bestiar- s’han encarit prop d’un 10% des del febrer del 2025. La tendència, però, és encara més perillosa: d’acord amb l’INE, les llegums verdes s’han disparat un 12% en els darrers 30 dies. S’hi sumen les fruites tropicals -plàtans, pinyes o alvocats, entre altres-, que han pujat un 8,6% en l’any; però l’escalada només mensual és de prop del 4%. Altres productes que han crescut especialment en preu durant el mes de febrer són els cítrics, el vi o les espècies, totes elles per sobre del 2% en només un mes.