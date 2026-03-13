Un jutge bloqueja l’ofensiva legal de Trump contra el president de la Fed

El programa econòmic trumpista acumula derrotes judicials. Després de la patacada que va suposar la caiguda dels aranzels per ordre del Tribunal Suprem, un jutge federal ha ensorrat les acusacions que el president dels Estats Units, Donald Trump, havia llançat contra el president de la Reserva Federal, Jerome Powell. L’administració, cal recordar, havia intentat portar Powell davant el tribunal per, al seu parer, haver mentit davant el comitè econòmic del Senat sobre les despeses associades amb una reforma dels edificis d’oficines de la Fed. A aquest respecte, el jutge federal James Boasberg ha emès un dictamen en què nega totes les acusacions de la Casa Blanca, atribuint-hi “essencialment zero proves”.
Així, Boasberg dona per fet que la denúncia responia a l’estratègia de pressions polítiques sobre el banquer per rebaixar els tipus d’interès. “Una muntanya d’evidències suggereix que el Govern ha posat aquestes demandes per pressionar el president perquè voti per retallar els tipus o dimiteixi”, insisteix el magistrat. Segons el jutge, de fet, el tribunal no ha trobat cap fonament en les denúncies que ha llançat el Departament de Justícia sobre el president de la Fed. “Les justificacions son tan endebles i insubstancials que el tribunal només pot concloure que responen a un pretext”, sentencia Boasberg en el seu dictamen.
La decisió judicial obre encara més les ferides que havia causat Trump en el si del seu partit pels atacs sobre la Fed. El senador republicà per Carolina del Nord, Thom Tillis, constava entre les veus més poderoses dins els conservadors que havia esclatat contra el govern federal. Tillis havia arribat a amenaçar Trump de votar contra el nomenament del seu candidat a presidir la Fed, Kevin Warsh, amb causes obertes contra Powell. Warsh, cal recordar, hauria d’agafar el testimoni al capdavant de la Reserva el pròxim mes de maig, quan s’acaba el mandat de l’actual dirigent. Un cop s’ha anunciat la resolució del jutge, el senador l’ha celebrat, i ha argumentat que “confirma que la investigació criminal sobre era dèbil i frívola, res més que un atac sobre la independència de la Reserva Federal”. “Tots sabem com acabarà això, i l’oficina del Fiscal General hauria d’evitar quedar encara més en evidència i deixar-ho córrer”; ha postil·lat.
Una batalla sense precedents
La denúncia contra Powell va ser la darrera eina de Trump per intentar impusar una rebaixa de tipus d’interès sense fonament tècnic. El president nord-americà va invertir bona part del 2025, d’ençà de la seva presa de possessió, a collar Powell i el seu equip per flexibilitzar la política monetària i facilitar l’accés dels ciutadans a crèdit barat, una ficció d’estabilitat econòmica de consum ràpid mentre aplicava el seu programa aranzelari.
Un cop es va fer pública la demanda, Powell va emetre una resposta sense precedents des de l’oficina de la seva agència federal: en un comunicat en format vídeo, encara disponible a la web del banc central, el president va menystenir el procediment judicial: “l’amenaça no té res a veure amb el meu testimoni ni amb la renovació dels edificis de la Fed. És una conseqüència de la decisió d’establir els tipus d’interès amb la voluntat de servir el públic, en comptes de les preferències del President”. Dos mesos desprès, un tribunal federal ha provat que Powell, ja a tocar del final del seu mandat, tenia raó.