La crisi ferroviària afecta un pas clau per al transport de mercaderies

La crisi ferroviària tornà a afectar el transport de mercaderies, un sector igualment afectat malgrat que de forma menys visible que el servei de Rodalies. El túnel de Rubí, clau pel pas de mercaderies, va tancar del 24 de gener al 5 de febrer per esmenar algunes qüestions clau del seu deteriorament i tornarà a tancar-se, ara durant set setmanes, per treballar-hi en la infraestructura. El nou tall comença la nit de divendres a dissabte.
El túnel de la Rovira es va construir als anys vuitanta i permet el pas de gairebé totes les mercaderies que surten de les terminals de Can Tunis i del Port de Barcelona cap a la resta d’Europa. La idea és que el pas de mercaderies considerades perilloses no hagin de travessar algunes àrees de Barcelona, però la infraestructura està deteriorada i necessita una reforma. Després de les primeres intervencions, motivades per les revisions posteriors a l’accident de Gelida, el túnel ha funcionat a mig gas. Només durant 12 hores al dia —la resta han estat dedicades a les obres de millora— i sense passatgers de Rodalies.
Alternatives costoses
Des d’Adif justifiquen aquestes afectacions per “motius de seguretat” i apunten que les mercaderies tenen alternatives per arribar a Europa, encara que s’hauran de desviar cap a Lleida i Sant Vicenç de Calders per poder agafar el corredor mediterrani. L’altra alternativa és anar cap a l’estació intermodal de la Llagosta per carretera i allà tornar a fer ús del servei ferroviari.
Des de l’oposició, la diputada de Junts al Parlament Judith Toronjo ha anunciat que el seu grup registrarà un seguit de preguntes al Govern per saber l’impacte econòmic que tindrà el tall del túnel de Rubí durant aquestes set setmanes. En aquest sentit, les patronals empresarials del país ja han alertat del forat econòmic que aquestes afectacions poden comportar a les empreses catalanes. Mentrestant, s’està a l’espera de poder iniciar unes obres més exhaustives, que encara s’han de licitar, i atacaran els treballs més estructurals. Des d’Adif mantenen que aquesta nova fase sí que serà compatible amb la circulació de trens.
Afectacions a Rodalies
Més enllà de trenes comercials, per aquests pas també hi circulen els trens de la línia R7 i R8 de Rodalies, tot i que des de finals de gener el servei està aturat. Entre Rubí i Martorell servei es fa per carretera. La xarxa ferroviària catalana té més de 230 túnels, alguns d’ells construïts cap al 1880 i amb problemes estructurals. Més enllà del cas de Rubí, la circulació també està afectada als túnels del Garraf, en una situació similar. Afecta els usuaris de Rodalies de l’R2 Sud, una de les línies més afectades pels problemes de la xarxa.