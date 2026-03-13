Els baixistes acceleran l’atac sobre Grifols tot i l’augment del benefici

Els baixistes redoblen la seva pressió sobre Grifols malgrat la bona tendència del negoci demostrada el 2025. El fons britànic Kintbury Capital continua escalant les seves posicions en curt al capital de la catalana. En concret, segons consta als registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Kintbury va elevar el passat dimecres les accions en préstec contra l’operativa de Grifols fins a l’1,5% del capital, cinc dècimes més que a principis de l’any, quan van arribar a l’1%. Per la seva banda, els nord-americansi Millenium, que van executar el seu últim moviment a mitjan novembre del 2025, es mantenen en el 0,59%, a tocar del llindar d’obligada comunicació al regulador.
Es tracta de la posició més elevada a la contra de Grifols que ha consolidat mai Kintbury, un fons especialitzat en apostes baixistes que ja ha guardat capital en curt a companyies com com Burberry, BT o Hikma Pharmaceuticals. S’ha mantingut entre les posicions curtes de la multinacional d’hemoderivats des de l’abril del 2025, quan hi va entrar amb un 0,66% de les accions; i ha anat ampliant la seva influència des de la tardor del curs passat. En les darreres setmanes, ha aprofitat la mala maror borsària que ha patit la catalana, que ha perdut prop d’un 18% del seu valor a la borsa des de l’inici del 2026. Bona part d’aquest retrocés es concentra en les darreres setmanes, arran de la publicació dels resultats anuals corresponents a l’exercici 2025 i, especialment, a la retallada de les perspectives de l’agència nord-americana Morgan Stanley. Ara per ara, els títols de la farmacèutica es mouen al voltant dels 9,25 euros; a prop dels mínims de l’últim any, assolits entre l’abril i el maig del 2025, quan va arribar a caure per sota dels 8 euros. La darrera vall va coincidir, de fet, amb la irrupció de Kintbury, que havia anat perdent valor en la seva posició des de llavors.
Cal recordar que Grifols va comunicar els seus resultats anuals a finals del passat febrer, amb un benefici de més de 400 milions d’euros, més del doble que el curs anterior. Llavors, la companyia va registrar una xifra de negoci de més de 7.500 milions d’euros, prop d’un 5% més en termes interanuals; i un flux lliure de caixa de 468 milions d’euros. Aquesta darrera era una de les dades clau que buscàven els inversors per analitzar la capacitat de la firma per retornar l’endeutament, encara molt elevat. Pel que fa al passiu, la direcció que capitanejaa Nacho Abia va anunciar la intenció de refinançar els venciments del 2027 per millorar les condicions creditícies, i rebaixar així la despesa financera. Val a dir que, en la reunió amb analistes posterior, Abia i el seu director financer, Rahul Srinavasan, van evitar fer previsions pel que fa a la xifra de negoci el 2026, una ombra que no va agradar al mercat. Això s’ha unit amb les motivacions que ha donat Morgan Stanley per retirar les seves recomanacions favorables a Grifols: els seus experts veuen una possible substitució al mercat del seu suplement per a l’alfa-1 per un producte de Sanofi. Malgrat aquesta amenaça, el consens de preus objectiu dels analistes es manté per sobre dels 15 euros, un objectiu que indicaria que els títols de la multinacional estarien infravalorats en més d’un 60%.
Renecs dels accionistes
L’accionariat de Grifols ha criticat tant les posicions en curt com els retrocesos que preveu Morgan Stanley, que consideren aliens a la realitat de la companyia. L’Associació d’Accionistes Minoritaris de Grifols va denunciar que els analistes nord-americans “no van parlar amb la direcció” abans de fer públiques les previsions del mercat per al 2026. Val a dir que la versió de l’executiva catalana és que, sense donar detalls, l’any entrant hi haurà un augment de la facturació, com van deixar entreveure en les converses amb analistes després de fer públics els comptes. Quant a les operatives en curt, el president de l’entitat, Eduardo Breña, fa temps que nega que una aposta contra Grifols tingui “fonament”, i que reclama que el regulador borsari espanyol investigui les intencions de Kintbury al respecte.
Aquesta mateixa setmana, de fet, han fet arribar una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors per denunciar “l’perativa ilògica, irracional, voluntària, dirigida i obscena que pateix Grifols”; i han reclamat “mesures urgents per protegir els accionistes i l’empresa”. AMG insta la CNMV, així, a suspendre la cotització de Grifols; o bé a prohibir temporalment les operatives en curt perquè “tanquin les seves posicions en un termini raonable”.