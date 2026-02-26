Grifols duplica beneficis el 2025 fins als 402 milions d’euros

Grifols tanca l’any amb un benefici de 402 milions d’euros, més del doble que el 2024, quan es va quedar en 157 milions després de 12 mesos crítics. Els guanys, malgrat superar els del curs anterior, ha quedat per sota de les expectatives dels analistes, que hi atorgaven el potencial d’arribar als 479 milions. La multinacional catalana d’hemoderivats deixa enrere la inestabilitat de l’any anterior i registra una facturació de 7.524 milions d’euros, lleugerament per sobre de les previsions del mercat. La xifra de negoci suposa un creixement del 4,3% (7% a tipus de canvi constant) en comparació amb el curs anterior. Segons l’empresa, el debilitament del dòlar -el principal patiment dels analistes, en tant que la majoria del negoci de la companyia es concentra als Estats Units- ha quedat “amplament aïllat” en aquest curs, i no ha llastat els comptes en cap dels indicadors rellevants. Pel que fa a la capacitat de generació de caixa -la magnitud més esperada pels inversors, que permet preveure la capacitat de la farmacèutica per retornar el deute-, el flux lliure s’ha disparat fins als 468 milions d’euros, impulsat per les “millores estructurals” en àmbits com la inversió, els costos financers o la gestió del circulant.
Seguirà ampliació