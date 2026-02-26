Grifols cierra el año con un beneficio de 402 millones de euros, más del doble que en 2024, cuando se quedó en 157 millones tras 12 meses críticos. Las ganancias, a pesar de superar las del año anterior, han quedado por debajo de las expectativas de los analistas, que otorgaban el potencial de llegar a los 479 millones. La multinacional catalana de hemoderivados deja atrás la inestabilidad del año anterior y registra una facturación de 7.524 millones de euros, ligeramente por encima de las previsiones del mercado. La cifra de negocio supone un crecimiento del 4,3% (7% a tipo de cambio constante) en comparación con el año anterior. Según la empresa, el debilitamiento del dólar -el principal sufrimiento de los analistas, ya que la mayoría del negocio de la compañía se concentra en Estados Unidos- ha quedado «ampliamente aislado» en este curso, y no ha lastrado las cuentas en ninguno de los indicadores relevantes. En cuanto a la capacidad de generación de caja -la magnitud más esperada por los inversores, que permite prever la capacidad de la farmacéutica para devolver la deuda-, el flujo libre se ha disparado hasta los 468 millones de euros, impulsado por las «mejoras estructurales» en ámbitos como la inversión, los costos financieros o la gestión del circulante.

Seguirá ampliación