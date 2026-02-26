La directiva de Grifols ha sortit satisfeta de la presentació de resultats anuals d’aquest dimecres. A tancament de mercat, la farmacèutica catalana ha comunicat un benefici de 402 milions d’euros, més del doble que el 2024, i uns ingressos per sobre dels 7.500 milions que preveia el mercat. Indicadors clau com el flux de caixa han superat fins i tot la guia que havien presentat la dupla que formen el conseller delegat, Nacho Abia, i el director financer, Rahul Srinivasan, amb a tocar de 500 milions d’euros d’FCF en tot l’any. El bon rendiment de negoci ha permès als executius treure pit d’una gestió de l’endeutament que l’allunya de les amenaces immediatament posteriors a la covid: com ha subratllat el mateix CFO, el palanquejament de la companyia ha retrocedit amb força en els últims quatre anys, des de superar un múltiple de 9 vegades el 2021 fins al 4,2 actual, 0,4 menys que a tancament del 2024.
És aquest ritme, segons destaquen els executius, el que ha animat les agències de ràting a encadenar millores en la valoració del deute de la catalana. Tant S&P com Fitch i Moody’s han enviat noves notícies cap a Grifols en les darrers mesos, premiant el “despalanquejament significatiu” amb notes de BB- estable, B1 i B+ positiu, respectivament; totes elles indicatives d’un passiu amb risc, però cada cop més a prop del nivell d’inversió. En aquest context, la directiva busca guanyar encara més temps per rebaixar el passiu i recuperar definitivament la salut de la cotitzada. En aquest sentit, han anunciat un refinançament dels venciments esperats per al 2027, en dos capítols que haurien de culminar en diversos punts de l’any entrant.
Segons han avançat en la nota enviada a tancament de mercat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la companyia preveu refinançar el deute que s’acostava a la maduració el 2027 “en dues fases”. La primera servirà per adreçar la línia de crèdit revolving de 1.200 milions i el préstec B de 2.200 milions, que s’executarà durant el primer semestre del 2026. La segona buscarà refinançar els bons que vencien el 2027, que es tirarà endavant durant el quart trimestre de l’any. Srinavasan, en aquest sentit, s’ha mostrat optimista, i ha defensat que existeix un “fort sentiment dels inversors en crèdit” a favor de la multinacional. Fonts del mercat consultades per aquest mitjà avisen que, si bé l’emissió pot ser atractiva, la clau raurà en l’acceptació d’aquesta. En línia amb el CFO, però, aquestes mateixes veus asseguren que la farmacèutica “no tindrà especial problema” per accedir al mercat a la cerca d’aquesta mena de finançament, especialment després d’encadenar cinc trimestres consecutius de bones noves pel que fa als comptes.
Com en el cas dels resultats, Srinavasan, en una trucada amb analistes celebrada després de publicar resultats, ha restat importància a la debilitat del dòlar en l’enfrontament del deute de Grifols. Si bé és cert que bona part dels seus ingressos provenen del mercat nord-americà i, per tant, estan en una divisa en caiguda lliure; un percentatge important de les seves obligacions financeres també estan radicades als EUA. Així, l’escletxa que es forma entre la facturació en dòlars i la comunicació en euros no pesa sobre la capacitat de despalanquejament de la multinacional d’hemoderivats. El CFO, de fet, ha anunciat davant els analistes que el refinançament servirà també per “optimitzar” la composició de la seva cartera de passiu; si bé no considera que el canvi de divises hagi de ser gaire significatiu per arribar als nivells amb què la directiva estaria còmoda.
Previsions limitades
Una de les decisions de la presentació que ha causat dubtes entre els analistes ha estat la d’esquivar la previsió d’ingressos per al 2026. L’any entrant, d’acord amb el document presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el flux lliure de caixa abans d’M&A i dividends oscil·larà entre els 500 i els 575 milions d’euros, és a dir, entre 25 i una mica més de 100 milions més que enguany. També s’han aventurat a marcar un horitzó per al marge EBITDA, que hauria d’acostar-se al 25,5%, segons ha avançat el CFO, un punt per sobre del 24,3% actual; així com el camí de despalanquejament, que retornarà progressivament a la ràtio 3,5x prevista per a finals del 2026. Tota aquesta informació, però, s’ha declarat sense una xifra de negoci concreta. Segons la directiva, aquest fet respon a que el creixement brut no serà el focus de l’any entrant; ho seran “els marges”.
Segons han detallat als analistes, Grifols ja hauria assolit les quotes de mercat òptimes en mercats com els EUA o els principals països de la Unió Europea. El creixement de vendes, doncs, ja no és un objectiu tan prioritari; especialment atenent a les previsibles millores de marges que acumularà la companyia en el curs entrant. Destaquen l’operativa egípcia i la canadenca, dues iniciatives estratègiques que, entre altres qüestions, permetran rebaixar el cost del plasma amb força. Sense entrar en detalls, i davant les múltiples preguntes dels analistes, Srinavasan ha reconegut que esperen un “creixement d’ingressos nets moderat” per a l’any que entra.