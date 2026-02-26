Prop de la meitat de les empreses catalanes tenen problemes per cobrir llocs de treball

Les empreses catalanes troben cada cop més dificultats per accedir als treballadors que necessiten per cobrir vacants o per expandir-se. Així ho demostra el darrer estudi de clima empresarial elaborat per l’Idescat, que eleva fins al 46,6% el percentatge de negocis al principat que han patit problemes per tapar llocs de treball en els últims tres anys. Aquest forat arriba en un moment en què les empreses necessiten contractar: només un 13,4% de tot el sector privat català assegura que no ha necessitat cobrir cap vacant des del 2022.
Segons l’estudi de l’Idescat, el món industrial destaca entre els que més dificultats han tingut per accedir a nou talent en els últims cursos. De fet, prop del 55% de les empreses manufactureres del país lamenten no haver pogut fer les contractacions necessàries en el període estudiat. El gran problema, declaren els empresaris, és que no hi ha prou candidats en els processos de selecció oberts, en un moment en què l’atur al Principat ha arribat al voltant del 8%, una taxa històricament baixa internament, però que encara compara malament amb les principals economies europees. Més del 77% de les empreses que no poden contractar declaren que la causa és aquesta. Prop del 63%, per altra banda, també alerten que no hi ha al mercat perfils amb les competències tècniques específiques que busca el mercat, especialment pel que fa a l’experiència professional en el mateix sector.
Maquinària i fàbriques
La indústria pateix especialment aquesta insuficiència. Els perfils que han desaparegut de les llistes de contractació de les empreses són eminentment productius o logístics: un 73% dels empresaris consultats asseguren que no troben treballadors per cobrir tasques de muntatge; mentre que prop del 59% observa mancances en la disponibilitat d’operadors de maquinària. Val a dir que sectors amb menys valor afegit, com ara el turisme o l’hostaleria, també declaren dificultats per cobrir places com la de recepcionista d’hotel (81,4%). Per enfrontar aquest problema, més del 70% de les empreses consultades declaren haver hagut d’impulsar activitats formatives per millorar les competències dels empleats durant el 2025.