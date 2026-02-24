Endesa va tancar el 2025 amb un benefici net de 2.351 milions d’euros, xifra que suposa un 18% més que l’any anterior i els va permetre superar la part alta de totes les seves previsions. Tal com han apuntat a través d’un comunicat, el resultat brut d’explotació (Ebitda) es va situar en els 5.756 milions, amb un increment del 9%. Tenint en compte aquest context de beneficis, la companyia ha anunciat aquest dimarts que actualitzarà el seu pla estratègic per als pròxims dos anys elevant la inversió fins als 10.600 milions d’euros, un 10% més que el programa anterior. Es tracta d’un pla inversor rècord, on destinarà el 50% del capital a la xarxa de distribució, i ja té la intenció de continuar-lo incrementant de cara a futur.
D’acord amb les dades presentades, la companyia va invertir 3.200 milions el 2025, un 55% més interanual, dels quals el 77% es van destinar a xarxes i renovables. Durant l’exercici, tots els negocis van incrementar la seva contribució a l’Ebitda excepte la generació renovable, afectada per menors volums i preus de l’eòlica i la solar. Ara, en els pròxims tres anus, Endesa preveu assolir un Ebitda d’entre 6.200 i 6.500 milions el 2028 i un benefici net ordinari d’entre 2.500 i 2.600 milions, amb un creixement mitjà anual del 4%, cosa que els permetria aconseguir que prop del 85% de l’Ebdita provingui dels negocis regulats, cosa que demostraria el retorn de les seves inversions.
Els resultats de 2025
El comunicat emès per Endesa apunta que la companyia va generar un flux de caixa lliure de 4.100 milions d’euros, 500 milions més que el 2024, cosa que li va permetre finançar les inversions, fixar un dividend total de 1.500 milions d’euros i finançar la recompra d’accions. Ara, fruit d’aquests resultats, Endesa proposarà a la pròxima junta d’accionistes elevar el dividend fins als 1,58 euros per acció, un 20% més que l’any anterior.