Murtra marca “objectius ambiciosos” per a Telefónica després d’un 2025 que “permet ser optimista”

Telefónica, a ulls del seu president, Marc Murtra, va en el bon camí. Els costos extraordinaris del 2025, generats per les diverses reestructuracions de plantilla a diverses filials espanyoles com per les vendes als mercats llatinoamericans, han emmascarat amb unes pèrdues de 4.318 milions un rendiment que el líder empresarial considera “sòlid”. Segons ha detallat Murtra en la presentació dels resultats, ha assegurat que la teleco espanyola per excel·lència “està complint” els objectius marcats en el seu pla estratègic, Transform & Grow, presentat a mitjan 2025. “Fa només uns mesos vam presentar el pla amb l’objectiu de convertir Telefónica en una companyia més focalitzada, més simple i més centrada a créixer. Aquest procés ja està en marxa, i es pot veure en els resultats”, ha raonat el president, que culmina el seu primer curs complet al capdavant de la cotitzada. I ha sentenciat: “Telefónica compleix”.
Segons Murtra, el 2025 ha provat que el projecte estratègic de la companyia ja s’aplica, i “s’ha passat de parlar de transformació a demostrar execució”. Les desinversions a l’Amèrica Llatina i els ajustaments de plantilla han permès crear una empresa “més enfocada, més eficient i amb més capacitat d’invertir, innovar i generar valor per als accionistes, clients i treballadors”. Així ho demostra, per al president, la compra de Netomnia per 2.294 milions d’euros. Amb aquesta incorporació, en la línia del “creixement rendible” que reivindica el directiu, Telefónica ha incorporat el segon operador de fibra més gran del Regne Unit dins l’operació unitària Nexfibre. És la mena de projecte d’m&a que reivindica el dirigent, en tant que “genera escala i sinergies de costos” en un dels mercats core de la teleco. En paral·lel, continuarà el procés de desinversions a l’Amèrica Llatina. En els primers mesos del 2026 ja ha sortit dels mercats colombià i xilè, continuant la tendència de venda de filials que ja va portar a abandonar l’Argentina, Perú, Uruguai i Equador. El full de ruta en aquest sentit continua, i Murtra insisteix a créixer a l’Estat espanyol, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil, i sortir progressivament dels altres mercats llatinoamericans a on encara té presència, com ara Veneçuela o Mèxic.
Sobre aquestes bones sensacions, Murtra planteja uns objectius lleugerament més ambiciosos per al 2026 que els que s’han assolit enguany. Segons ha explicat el president, la multinacional contempla elevar tant els ingressos com el resultat brut d’explotació entre un 1,5 i un 2,5% en termes constants; i millorar el flux de caixa operatiu després d’arrendaments per sobre del 2%, fins als 3.000 milions d’euros. També situarà la ràtio d’inversions sobre vendes al 12%, per mantenir el ritme de creixement que ha marcat l’operació britànica. Amb tot, espera continuar amb el procés de reducció de l’endeutament que ja ha funcionat enguany, amb una resta del passiu de més de 1.400 milions d’euros; i continuar repartint els beneficis amb l’accionariat amb una nova estratègia d’assignació del capital. Ha detallat un nou procediment pel qual els guanys es repartiran entre inversions, reducció d’endeutament i dividends; amb aquest darrer paquet pesant entre un 40 i un 60% del total.
Aquesta transformació, segons el president, tindrà un efecte sobre la cotització de la multinacional a relatiu curt termini. Per recuperar la tendència alcista al mercat, argumenta, cal “transformar els fonamentals”. “Si enfoquem la companyia, si som rigorosos en allò que diem i ho complim, guanyarem credibilitat al mercat”, defensa; i aquesta credibilitat “es traslladarà al preu de l’acció”.
La sortida de BBVA del consell
Preguntat pels canvis al consell d’administració de la companyia, Murtra ha lloat la tasca de José Maria Abril, vicepresident de Telefónica, dins l’òrgan en les més de dues dècades que n’ha format part. Abril, de qui es va comunicar a la CNMV la sortida el passat dimarts, formava part del màxim espai de direcció de la multinacional en representació de BBVA, en una de les cadires dominicals. A ulls del president, ha estat “un grandíssim conseller i un gran professional”. La seva sortida, doncs, respon als criteris del banc basc, que no considera “estratègica” la seva inversió a Telefónica. De fet, l’entitat que dirigeix Carlos Torres només compta amb un 5% dels títols de l’empresa, lluny del 6,6% que marca el llindar que obliga a atorgar un conseller als accionistes rellevants segons les normes de govern corporatiu espanyoles. En substitució d’Abril, la direcció proposarà a la pròxima junta d’accionistes el nomenament de la directiva australiana Jane Thompson com a nova consellera independent.