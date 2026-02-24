Murtra fija «objetivos ambiciosos» para Telefónica tras un 2025 que «permite ser optimista»

Telefónica, a los ojos de su presidente, Marc Murtra, va por buen camino. Los costos extraordinarios de 2025, generados por las diversas reestructuraciones de plantilla en varias filiales españolas como por las ventas en los mercados latinoamericanos, han enmascarado con unas pérdidas de 4.318 millones un rendimiento que el líder empresarial considera «sólido». Según detalló Murtra en la presentación de los resultados, aseguró que la teleco española por excelencia «está cumpliendo» los objetivos marcados en su plan estratégico, Transform & Grow, presentado a mediados de 2025. «Hace solo unos meses presentamos el plan con el objetivo de convertir a Telefónica en una compañía más enfocada, más simple y más centrada en crecer. Este proceso ya está en marcha, y se puede ver en los resultados», razonó el presidente, que culmina su primer curso completo al frente de la cotizada. Y sentenció: «Telefónica cumple».

Según Murtra, 2025 ha demostrado que el proyecto estratégico de la compañía ya se aplica, y «se ha pasado de hablar de transformación a demostrar ejecución». Las desinversiones en América Latina y los ajustes de plantilla han permitido crear una empresa «más enfocada, más eficiente y con mayor capacidad de invertir, innovar y generar valor para los accionistas, clientes y trabajadores». Así lo demuestra, para el presidente, la compra de Netomnia por 2.294 millones de euros. Con esta incorporación, en la línea del «crecimiento rentable» que reivindica el directivo, Telefónica ha incorporado el segundo operador de fibra más grande del Reino Unido dentro de la operación unitaria Nexfibre. Es el tipo de proyecto de m&a que reivindica el dirigente, en tanto que «genera escala y sinergias de costos» en uno de los mercados core de la teleco. En paralelo, continuará el proceso de desinversiones en América Latina. En los primeros meses de 2026 ya ha salido de los mercados colombiano y chileno, continuando la tendencia de venta de filiales que ya llevó a abandonar Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. La hoja de ruta en este sentido continúa, y Murtra insiste en crecer en el Estado español, Alemania, el Reino Unido y Brasil, y salir progresivamente de los otros mercados latinoamericanos donde aún tiene presencia, como Venezuela o México.

Sobre estas buenas sensaciones, Murtra plantea unos objetivos ligeramente más ambiciosos para 2026 que los que se han alcanzado este año. Según explicó el presidente, la multinacional contempla elevar tanto los ingresos como el resultado bruto de explotación entre un 1,5 y un 2,5% en términos constantes; y mejorar el flujo de caja operativo después de arrendamientos por encima del 2%, hasta los 3.000 millones de euros. También situará la ratio de inversiones sobre ventas al 12%, para mantener el ritmo de crecimiento que ha marcado la operación británica. Con todo, espera continuar con el proceso de reducción del endeudamiento que ya ha funcionado este año, con una reducción del pasivo de más de 1.400 millones de euros; y continuar repartiendo los beneficios con el accionariado con una nueva estrategia de asignación del capital. Ha detallado un nuevo procedimiento por el cual las ganancias se repartirán entre inversiones, reducción de endeudamiento y dividendos; con este último paquete pesando entre un 40 y un 60% del total.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el consejero delegado, Emilio Gayo, durante la presentación de resultados de la multinacional / EP

Esta transformación, según el presidente, tendrá un efecto sobre la cotización de la multinacional a relativo corto plazo. Para recuperar la tendencia alcista en el mercado, argumenta, es necesario «transformar los fundamentos». «Si enfocamos la compañía, si somos rigurosos en lo que decimos y lo cumplimos, ganaremos credibilidad en el mercado», defiende; y esta credibilidad «se trasladará al precio de la acción».

La salida de BBVA del consejo

Preguntado por los cambios en el consejo de administración de la compañía, Murtra ha elogiado la labor de José Maria Abril, vicepresidente de Telefónica, dentro del órgano en las más de dos décadas que ha formado parte. Abril, de quien se comunicó a la CNMV la salida el pasado martes, formaba parte del máximo espacio de dirección de la multinacional en representación de BBVA, en una de las sillas dominicales. A ojos del presidente, ha sido «un grandísimo consejero y un gran profesional». Su salida, pues, responde a los criterios del banco vasco, que no considera «estratégica» su inversión en Telefónica. De hecho, la entidad que dirige Carlos Torres solo cuenta con un 5% de los títulos de la empresa, lejos del 6,6% que marca el umbral que obliga a otorgar un consejero a los accionistas relevantes según las normas de gobierno corporativo españolas. En sustitución de Abril, la dirección propondrá en la próxima junta de accionistas el nombramiento de la directiva australiana Jane Thompson como nueva consejera independiente.