La Comisión Europea mantiene la fe en el pacto comercial que Ursula von der Leyen firmó en el verano de 2025 con Donald Trump para evitar el grueso de los aranceles. Así lo ha aclarado el comisario europeo de Comercio, el socialdemócrata serbio Maroš Šefčovič, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo para calmar las aguas de la política comunitaria en términos de flujos internacionales. El encuentro llega solo un día después de que los miembros del Europarlamento hayan vuelto a congelar el acuerdo transatlántico a la espera de «claridad» por parte de la Casa Blanca sobre cómo aplicará las políticas arancelarias tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha echado atrás las tarifas globales. Según Šefčovič, aplicar el entendimiento es «imprescindible«; aún más en medio del terremoto causado por la sentencia. Las autoridades estadounidenses, además, «aseguran que la administración mantiene el compromiso del acuerdo con la UE», en palabras del comisario.

El Europarlamento, cabe recordar, ya ha condenado el acuerdo comercial en dos ocasiones a raíz de las hostilidades de Trump contra la Unión. Antes del revés judicial, los miembros del legislativo de los 27 anularon los efectos del documento firmado en el campo de golf escocés de Tonberry por las intenciones del presidente norteamericano de lanzar una invasión para apropiarse de Groenlandia, en una potencial agresión sin precedentes a un estado miembro de la OTAN como es Dinamarca. Para evitar un nuevo bloqueo, Šefčovič ha pedido a los eurodiputados que levanten el veto y permitan continuar con la tramitación ordinaria del proyecto. La intención de la CE sería aprobarlo en una sesión plenaria el próximo mes de marzo, tal como estaba previsto, para rebajar los aranceles para los productos comunitarios. Sin embargo, reconoce que el gabinete de Von der Leyen aún espera «más claridad por parte de los Estados Unidos», una condición que también reclaman los legisladores.

Sin una hoja de ruta transparente por parte del Despacho Oval, el serbio ha pedido a los partidos que se mantengan «unidos» para sostener la estrategia geoeconómica de Bruselas. Los próximos pasos, ha argumentado, «son claros»; aunque de las incertidumbres que ha reconocido se desprende que la decisión final permanece en manos de Washington. Sin embargo, Šefčovič confía en que Trump «revise todo el sistema» comercial en los próximos «tres o cuatro meses» para comunicar a los socios las nuevas condiciones; y aspira a que el presidente encuentre la alfombra roja del pacto con la UE puesta cuando pueda aclarar su posición.

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, en una rueda de prensa / Unión Europea

El 15% «es el acuerdo»

Tras el anuncio de la sentencia del Supremo, Trump aprovechó las grietas legislativas que abrió su aliado en el alto tribunal, el juez conservador Brett Kavanaugh -nombrado por él mismo en 2019 en medio de una amarga polémica con varias denuncias por acoso sexual que lo implicaban- para imponer nuevas tarifas; primero de un 10% y, después, ampliadas hasta el 15% adicional. La revisión al alza que comunicó durante el fin de semana, cabe decir, aún no se ha puesto en marcha, y este mismo lunes las autoridades norteamericanas han comenzado a recaudar el nuevo impuesto global, que añade 10 puntos a todas las tasas sectoriales que ya estaban operativas, muchas de ellas desde el mismo día del nombramiento del presidente.

En esta página, cabe decir, aún chocan las dos potencias. Para Šefčovič, el acuerdo que firmaron Trump y Von der Leyen el pasado julio limitaba el sobrecosto para las exportaciones europeas a un 15% «todo incluido»; sumando las tasas sectoriales y las universales. Esto mismo ha trasladado a las autoridades comerciales de Washington, el representante comercial de la administración Jamieson Greer y el secretario de comercio, Howard Lutnick: «he sido muy claro respecto de nuestras preocupaciones. El acuerdo es un 15% de aranceles, todo incluido. Un 10% adicional y otros aranceles que superen este umbral quedan fuera del pacto», ha defendido. Por ahora, la Casa Blanca no ha comunicado su ánimo específico al respecto; y esta semana continúa cobrando una tarifa adicional por encima de las acordadas. Sin embargo, el comisario de comercio espera que el agravio sea temporal, y que se estabilice una vez que el gobierno federal estadounidense revise su propia política.

Cabe decir que el acuerdo, ya en sus términos originales, generó una polémica extrema entre autoridades comunitarias y expertos europeos. Las formaciones de la oposición a Von der Leyen, especialmente desde la izquierda, tildaron de «humillación» el entendimiento con Trump; que compromete miles de millones en inversiones y compras prioritarias de energía al país, así como otorga acceso preferente a las empresas norteamericanas a mercados europeos esenciales, como el de las tierras raras, muy marcado por la guerra de Ucrania. Los críticos con las sacudidas erráticas del trumpismo, cabe decir, han aparecido también en los grupos de la mayoría de gobierno: de hecho, el eurodiputado que lidera la comisión de comercio es el socialdemócrata alemán Bernd Lange. A la espera de desbloquear la situación, los miembros del parlamento se volverán a reunir el miércoles de la próxima semana y explorarán vías para ratificar el entendimiento, si bien aún sin garantías.