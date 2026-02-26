Cerca de la mitad de las empresas catalanas tienen problemas para cubrir puestos de trabajo

Las empresas catalanas encuentran cada vez más dificultades para acceder a los trabajadores que necesitan para cubrir vacantes o para expandirse. Así lo demuestra el último estudio de clima empresarial elaborado por el Idescat, que eleva hasta el 46,6% el porcentaje de negocios en el principado que han tenido problemas para cubrir puestos de trabajo en los últimos tres años. Este déficit llega en un momento en que las empresas necesitan contratar: solo un 13,4% de todo el sector privado catalán asegura que no ha necesitado cubrir ninguna vacante desde 2022.

Según el estudio del Idescat, el mundo industrial destaca entre los que más dificultades han tenido para acceder a nuevo talento en los últimos años. De hecho, cerca del 55% de las empresas manufactureras del país lamentan no haber podido realizar las contrataciones necesarias en el período estudiado. El gran problema, declaran los empresarios, es que no hay suficientes candidatos en los procesos de selección abiertos, en un momento en que el desempleo en el Principado ha llegado a alrededor del 8%, una tasa históricamente baja internamente, pero que aún compara mal con las principales economías europeas. Más del 77% de las empresas que no pueden contratar declaran que la causa es esta. Cerca del 63%, por otro lado, también alertan que no hay en el mercado perfiles con las competencias técnicas específicas que busca el mercado, especialmente en lo que se refiere a la experiencia profesional en el mismo sector.

Una fábrica de baterías de Volkswagen en Alemania / EP

Maquinaria y fábricas

La industria sufre especialmente esta insuficiencia. Los perfiles que han desaparecido de las listas de contratación de las empresas son eminentemente productivos o logísticos: un 73% de los empresarios consultados aseguran que no encuentran trabajadores para cubrir tareas de montaje; mientras que cerca del 59% observa carencias en la disponibilidad de operadores de maquinaria. Cabe decir que sectores con menos valor añadido, como el turismo o la hostelería, también declaran dificultades para cubrir plazas como la de recepcionista de hotel (81,4%). Para enfrentar este problema, más del 70% de las empresas consultadas declaran haber tenido que impulsar actividades formativas para mejorar las competencias de los empleados durante 2025.