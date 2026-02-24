Telefónica perd 4.318 milions per l’ERO i les desinversions a l’Amèrica Llatina

Telefónica registra pèrdues de 4.318 milions d’euros el 2025. La multinacional espanyola de telecomunicacions ha vist els seus resultats llastats pels extraordinaris del curs, especialment les reestructuracions de plantilla que van culminar amb l’Expedient de Regulació de l’Ocupació resolt al desembre, que ha retallat més de 4.500 llocs de treball; així com les vendes accelerades de filials a l’Amèrica Llatina. Segons ha comunicat la companyia presidida per Marc Murtra, l’ERO ha generat unes despeses addicionals de més de 2.000 milions d’euros, mentre que les despeses de les operacions internacionals s’han elevat als 2.269 milions. Els números vermells, doncs, es disparen malgrat una lleugera millora del negoci, d’un 1,5% en termes interanuals, que ha deixat la facturació en 35.120 milions d’euros. De fet, al mercat espanyol Telefónica celebra el seu millor any pel que fa a ingressos en prop de dues dècades, des del 2008, amb augments tant de caixa com de resultat brut d’explotació.
Val a dir que l’augment del negoci ha permès tancar en positiu la major part dels objectius de l’any. De fet, si no es tenen en compte els extraordinaris, el benefici net ajustat de la multinacional saltaria fins als 2.122 milions d’euros. L’alça del negoci ve marcada pel creixement a l’Estat espanyol, a on els ingressos han crescut per sobre del conjunt de l’empresa, un 1,7%, fins a superar els 13.000 milions d’euros. Amb aquest ritme, assoleixen un Ebitda de 4.691 milions, un 1,1% més; mentre que la caixa operativa escala encara més, un 2,3%, fins als 2.525 milions d’euros.
Rebaixa del deute
La bona posició de caixa que ha aconseguit generar Telefónica malgrat els extraordinaris ha permès rebaixar l’endeutament de la companyia, que ja pesava en l’etapa de l’anterior directiva presidida per José Maria Álvarez-Pallete. Sobre els resultats del conjunt del 2025, la teleco ha retallat uns 1.400 milions d’euros del seu passiu, fins a deixar-lo en els 26.824 milions d’euros actuals.
Reforma en el consell
Els resultats s’han comunicat després dels canvis en el consell d’administració anunciats el passat dilluns. Segons va comunicar la multinacional a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, José Maria Abril abandonarà el màxim òrgan de direcció de l’empresa, a on ocupava una cadira de conseller dominical per designació de BBVA. El banc que presideix Carlos Torres, d’aquesta manera, abandona la cúpula de Telefónica més de tres dècades després d’accedir-hi. Tot i això, Murtra mantindrà les 15 cadires que componen el consell, i proposarà a la pròxima junta d’accionistes el nomenament de Jane Thompson com a consellera independent.