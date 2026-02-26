Fluidra eleva el benefici un 28%, fins als 176 milions d’euros

Fluidra comunica un benefici de 176 milions d’euros per al 2025, un 28% més que l’any anterior. La firma del sector de la piscina ha ampliat el seu resultat net sobre la base d’un avenç dels ingressos del 8%, fins als 2.184 milions d’euros; i a l’execució del programa de simplificació, que ha permès estalviar uns 100 milions d’euros amb “optimitzacions de compres i iniciatives d’enginyeria de valor”. D’aquesta manera, la reforma del funcionament intern ha permès elevar els guanys per sobre de la facturació; si bé si s’observa el benefici net ajustat, que s’eleva als 250 milions, el salt interanual és del 8%, exactament el mateix que el de la xifra de vendes.
Segons indiquen des de la cotitzada, el creixement de les vendes es fonamenta en “un creixement sostingut del volum en totes les regions”. Ha aconseguit, d’aquesta manera, superar el mal escenari internacional, malgrat tenir bona part del negoci concentrada als Estats Units. Amb tot, el resultat brut d’explotació ha crescut un 9% any a any a tipus de canvi constant, fins als 501 milions d’euros. La rebaixa de la despesa i l’accelerada en vendes ha garantit una generació de caixa “sòlida”, i ha permès a la companyia mantenir el ritme de reinversions tant en la pròpia operativa com en una estratègia d’adquisicions que ha mogut 113 milions d’euros.
Creixement “superior al del mercat” el 2026
Sobre aquests resultats, el president executiu de la companyia, Eloi Planes, ha celebrat un curs en què “s’ha tornat a demostrar la força del negoci, amb un creixement superior al del mercat i avenços ferms en les prioritats estratègiques”. En endavant, per a Planes, les prioritats són “accelerar el creixement, impulsar la diferenciació competitiva i reforçar l’excel·lència operativa”. Així, Fluidra dibuixa “previsions positives” per a l’any entrant; amb un creixement de vendes d’entre el 3 i el 7%. El benefici net ajustat per acció creixerà de nou per sobre de la facturació, entre el 4 i el 13%; mentre que l’Ebitda ajustat es mantindria entre el 23,3% i el 24,3%.