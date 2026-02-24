La indústria càrnia esquiva el Mercosur i la PPA i creixerà un 4% el 2026

El sector carni de l’Estat superarà el camp de mines per al negoci dels darrers mesos del 2025. Segons la principal patronal del sector, AECOC, el 2026 les empreses de la carn continuaran creixent, si bé ho faran a un ritme inferior al del 2025. Enguany, segons les principals firmes, la facturació s’ha expandit un 7,5%, fins a un agregat de 22.593 milions d’euros. Durant els pròxims 12 mesos, d’acord amb les estimacions empresarials, els ingressos creixeran un 4%. Els principals factors per explicar l’alentiment són la crisi de la Pesta Porcina Africana i l’amenaça que suposa l’entrada de producte des del Mercosur, en cas que l’acord internacional acabi passant els esculls parlamentaris i judicials per entrar en vigor.
Segons els empresaris, reunits en el 26è congrés de la patronal, els principals valors del sector són el porc i l’aviram, que ja suposen la meitat de l’activitat del negoci. Per altra banda, la vedella, el xai, el conill i el cabrit han patit encariments substancials durant el curs. Cal recordar que les principals entrades de producte esperades des de les potències del Con Sud són la vedella, ja a la baixa, i l’aviram, que forma part dels valors alcistes del sector.
Línies de venda
Segons han detallat des de l’AECOC, la majoria de la facturació del curs passat es va concentrar en la carn fresca, que va generar 14.000 milions d’euros per al sector, un creixement per sobre de la mitjana (8%). D’aquesta quantitat, prop del 68% es va vendre en cadenes de gran distribució -hipermercats i supermercats-; mentre que el 31% es va vendre en botigues especialitzades. Només un 1% restant es va facturar via internet. La segona categoria en vendes va ser la xarcuteria, amb prop de 7.840 milions d’euros facturats, un 6,3% més que l’any anterior, unes dècimes per sota de la mitjana sectorial. Finalment, els plats preparats es van ingressar uns 600 milions d’euros en el segment de plats preparats. El conjunt de la indústria la completa una baula d’alternatives vegetals a la baixa, que només ha generat uns 110 milions d’euros.