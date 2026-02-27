Europa comença a aplicar “provisionalment” l’acord comercial amb Mercosur

El pacte comercial amb Mercosur fa els seus primers passos al Vell Continent. La Unió Europea procedirà a “aplicar provisionalment” l’acord de lliure comerç en els pròxims dies. Així ho ha anunciat aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que en una breu compareixença de premsa, sense preguntes, després que l’Argentina i l’Uruguai hagin ratificat en les últimes hores el pacte. Finalment, Von der Leyen ha optat per tirar endavant amb aquesta aplicació provisional sense l’aval del Parlament Europeu.
Cal recordar que el pacte amb el Brasil, l’Argentina, Uruguai i Paraguai va superar els diversos esculls polítics a mitjan mes de gener, quan la Comissió Europea va garantir el suport d’una majoria qualificada de països membres al Consell Europeu. La batalla política no va acabar allà, però: l’Eurocambra la va elevar, a instància de les esquerres i els liberals, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a on ara s’ha de dirimir si les concessions a les potències llatinoamericanes encaixen amb els tractats fundacionals de la Unió Europea. El tribunal de Luxemburg pot trigar més d’un any a emetre una opinió. Si és favorable, la mesura podrà continuar el seu tràmit parlamentari i sotmetre’s a votació del ple.
Mentre l’acord segueix el seu curs al TJUE, Von der Leyen ha defensat aquesta aplicació preliminar, malgrat que la majoria de les forces europarlamentàries confiaven que l’executiu comunitari no aplicaria l’acord sense el seu vistiplau. És important remarcar que els Tractats de la UE permeten a la Comissió Europea -amb l’aval del Consell de la UE, on estan representats els estats membres- aplicar de forma temporal la part que fa referència exclusiva a les seves competències sense que s’hagi de sotmetre a votació de l’Eurocambra. “L’aplicació provisional és, per la seva naturalesa, provisional. Ja ho diu el nom. D’acord amb els tractats de la UE, l’acord només es podrà concloure plenament un cop el Parlament Europeu hagi donat el seu consentiment […] Durant les darreres setmanes, n’he parlat intensament amb els estats membres i amb els membres del Parlament Europeu. Sobre aquesta base, la Comissió Europea procedirà ara a l’aplicació provisional”, ha indicat la cap de l’executiu comunitari en unes declaracions recollides per l’ACN.
“Europa no pot permetre’s quedar-se enrere”
Per la seva banda, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrat aquesta aplicació provisional de l’acord. “En un món més incert, Europa no pot permetre’s quedar-se enrere. L’acord amb Mercosur és un gran pas en el full de ruta cap a una UE més autònoma i més resilient”, ha dit el membre de l’executiu espanyol.