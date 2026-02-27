Europa comienza a aplicar «provisionalmente» el acuerdo comercial con Mercosur

El acuerdo comercial con Mercosur da sus primeros pasos en el Viejo Continente. La Unión Europea procederá a «aplicar provisionalmente» el acuerdo de libre comercio en los próximos días. Así lo ha anunciado este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en una breve comparecencia de prensa, sin preguntas, tras la ratificación del pacto por parte de Argentina y Uruguay en las últimas horas. Finalmente, Von der Leyen ha optado por seguir adelante con esta aplicación provisional sin el aval del Parlamento Europeo.

Cabe recordar que el pacto con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay superó los diversos escollos políticos a mediados de enero, cuando la Comisión Europea garantizó el apoyo de una mayoría cualificada de países miembros en el Consejo Europeo. La batalla política no terminó allí, sin embargo: el Europarlamento la elevó, a instancia de las izquierdas y los liberales, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde ahora se debe dirimir si las concesiones a las potencias latinoamericanas encajan con los tratados fundacionales de la Unión Europea. El tribunal de Luxemburgo puede tardar más de un año en emitir una opinión. Si es favorable, la medida podrá continuar su trámite parlamentario y someterse a votación del pleno.

Mientras el acuerdo sigue su curso en el TJUE, Von der Leyen ha defendido esta aplicación preliminar, a pesar de que la mayoría de las fuerzas europarlamentarias confiaban en que el ejecutivo comunitario no aplicaría el acuerdo sin su visto bueno. Es importante remarcar que los Tratados de la UE permiten a la Comisión Europea -con el aval del Consejo de la UE, donde están representados los estados miembros- aplicar de forma temporal la parte que se refiere exclusivamente a sus competencias sin que se deba someter a votación del Europarlamento. «La aplicación provisional es, por su naturaleza, provisional. Ya lo dice el nombre. De acuerdo con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento […] Durante las últimas semanas, he hablado intensamente con los estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión Europea procederá ahora a la aplicación provisional», ha indicado la jefa del ejecutivo comunitario en unas declaraciones recogidas por la ACN.

«Europa no puede permitirse quedarse atrás»

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado esta aplicación provisional del acuerdo. «En un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta hacia una UE más autónoma y más resiliente», ha dicho el miembro del ejecutivo español.