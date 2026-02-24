La industria cárnica esquiva el Mercosur y la PPA y crecerá un 4% en 2026

El sector cárnico del Estado superará el campo de minas para el negocio de los últimos meses de 2025. Según la principal patronal del sector, AECOC, en 2026 las empresas de la carne continuarán creciendo, aunque lo harán a un ritmo inferior al de 2025. Este año, según las principales firmas, la facturación se ha expandido un 7,5%, hasta un agregado de 22.593 millones de euros. Durante los próximos 12 meses, de acuerdo con las estimaciones empresariales, los ingresos crecerán un 4%. Los principales factores para explicar la desaceleración son la crisis de la Peste Porcina Africana y la amenaza que supone la entrada de producto desde el Mercosur, en caso de que el acuerdo internacional acabe superando los obstáculos parlamentarios y judiciales para entrar en vigor.

Según los empresarios, reunidos en el 26º congreso de la patronal, los principales valores del sector son el cerdo y el ave, que ya suponen la mitad de la actividad del negocio. Por otro lado, la ternera, el cordero, el conejo y el cabrito han sufrido encarecimientos sustanciales durante el curso. Cabe recordar que las principales entradas de producto esperadas desde las potencias del Cono Sur son la ternera, ya a la baja, y el ave, que forma parte de los valores alcistas del sector.

Representantes de la industria cárnica en el congreso de AECOC / ACN

Líneas de venta

Según han detallado desde la AECOC, la mayoría de la facturación del curso pasado se concentró en la carne fresca, que generó 14.000 millones de euros para el sector, un crecimiento por encima de la media (8%). De esta cantidad, cerca del 68% se vendió en cadenas de gran distribución -hipermercados y supermercados-; mientras que el 31% se vendió en tiendas especializadas. Solo un 1% restante se facturó vía internet. La segunda categoría en ventas fue la charcutería, con cerca de 7.840 millones de euros facturados, un 6,3% más que el año anterior, unas décimas por debajo de la media sectorial. Finalmente, los platos preparados ingresaron unos 600 millones de euros en el segmento de platos preparados. El conjunto de la industria lo completa un eslabón de alternativas vegetales a la baja, que solo ha generado unos 110 millones de euros.