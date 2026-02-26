Fluidra eleva el beneficio un 28%, hasta los 176 millones de euros

Fluidra comunica un beneficio de 176 millones de euros para 2025, un 28% más que el año anterior. La firma del sector de la piscina ha ampliado su resultado neto sobre la base de un avance de los ingresos del 8%, hasta los 2.184 millones de euros; y a la ejecución del programa de simplificación, que ha permitido ahorrar unos 100 millones de euros con «optimizaciones de compras e iniciativas de ingeniería de valor». De esta manera, la reforma del funcionamiento interno ha permitido elevar las ganancias por encima de la facturación; si bien si se observa el beneficio neto ajustado, que se eleva a 250 millones, el salto interanual es del 8%, exactamente el mismo que el de la cifra de ventas.

Según indican desde la cotizada, el crecimiento de las ventas se fundamenta en «un crecimiento sostenido del volumen en todas las regiones». Ha logrado, de esta manera, superar el mal escenario internacional, a pesar de tener buena parte del negocio concentrado en los Estados Unidos. Con todo, el resultado bruto de explotación ha crecido un 9% año a año a tipo de cambio constante, hasta los 501 millones de euros. La rebaja del gasto y la acelerada en ventas ha garantizado una generación de caja «sólida», y ha permitido a la compañía mantener el ritmo de reinversiones tanto en la propia operativa como en una estrategia de adquisiciones que ha movido 113 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes / EP

Crecimiento «superior al del mercado» en 2026

Sobre estos resultados, el presidente ejecutivo de la compañía, Eloi Planes, ha celebrado un curso en el que «se ha vuelto a demostrar la fuerza del negocio, con un crecimiento superior al del mercado y avances firmes en las prioridades estratégicas». En adelante, para Planes, las prioridades son «acelerar el crecimiento, impulsar la diferenciación competitiva y reforzar la excelencia operativa». Así, Fluidra dibuja «previsiones positivas» para el próximo año; con un crecimiento de ventas de entre el 3 y el 7%. El beneficio neto ajustado por acción crecerá de nuevo por encima de la facturación, entre el 4 y el 13%; mientras que el Ebitda ajustado se mantendría entre el 23,3% y el 24,3%.