El presupuesto de la Generalitat crece un 10% respecto a 2025 con 4.000 millones en inversiones

El Govern aprueba este viernes los presupuestos sin certezas políticas en el Parlamento. El ejecutivo ha anunciado unas cuentas con un incremento del gasto de poco más de 4.000 millones de euros respecto a 2025, hasta los 49.162 millones de euros. Se trata de un aumento de poco más de un 10% en comparación con 2025, cuando el ejecutivo de Salvador Illa cubrió los agujeros presupuestarios con tres suplementos de crédito aprobados con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya y los Comunes. La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha elegido comparar las cifras de la ley con los presupuestos de 2023, los últimos aprobados por la Generalitat, respecto a los cuales el gasto sube cerca de un 23%, unos 9.126 millones de euros. De media, las cuentas garantizarían un gasto de 6.714 euros por habitante, de los cuales unos 5.710 millones provienen directamente de la Generalitat y los 1.000 millones y algo restantes se canalizan a través de los entes locales.

Más allá del gasto, la Generalitat añade unos 4.146 millones de euros en términos de inversiones. Según han detallado fuentes del departamento de Economía, se trata de la partida más elevada de los últimos años, por encima incluso de las de 2022 y 2023, marcadas aún por los fondos Next Generation. Desde Economía han asegurado que «intentarán» elevar la ejecución de este compromiso tan cerca como sea posible de estos más de 4.000 millones. En 2025, según han concretado, se ejecutó más de lo que se había presupuestado, con unos 3.000 millones aplicados, un 120% de los niveles recogidos en las cuentas con los añadidos de los suplementos de crédito.

En total, el sector público espera gastar unos 54.747 millones de euros, unos 10.600 millones por encima de las últimas cuentas aprobadas, sin contar los suplementos de crédito de los últimos dos años. El aumento de los presupuestos se sostiene sobre la expansión de los ingresos no financieros de la Generalitat, que crecen por encima del gasto si se compara con los de 2023. En total, la administración catalana ha recibido más de 48.200 millones de euros, unos 10.500 millones por encima de las últimas cuentas aprobadas (+27,8%). La mayoría de este crecimiento a tres años vista proviene de los anticipos del modelo de financiación, que aportan 6.827 millones de euros más. Aún más, en términos relativos, crece la recaudación de los impuestos propios y cedidos de la Generalitat, hasta los 6.481 millones, unos 1.517 millones más que en 2023 (+30,6%). Con todo, las cuentas recogen, en línea con las indicaciones fiscales europeas, un déficit para 2026 de un 0,1%, unos 329,6 millones de euros.

La salud, por debajo de la media

En total, los departamentos ejecutarán 40.000 millones de euros del total del presupuesto, cerca del 25% más que en 2023. Como es habitual en las cuentas de la Generalitat, la Salud es la partida que más dinero se lleva de cara a 2026. El departamento de Salud, en este sentido, se lleva 13.840 millones de euros, a los que habría que añadir entre 2.700 y 3.000 millones de euros dedicados a los gastos desplazados, que elevarían el total a entre 16.540 y 16.840 millones de euros. Para comparar, en 2025 Salud gastó 16.600 millones de euros, con unos 2.800 millones de gasto desplazado. Si se compara con las últimas cuentas aprobadas, la dedicación a la sanidad catalana crece un 21,3%, más de tres puntos por debajo de la anterior ley de presupuestos.

Por encima del ritmo general crecen las políticas de vivienda, que se elevarán hasta los 1.900 millones de euros; si bien desde el Govern no han detallado aún los gastos de 2025, que todavía no están contabilizados. Esta carpeta incluye las aportaciones del Institut Català de Finances, unos 600 millones para el conjunto de la bolsa y otros 50 millones adicionales en ayudas a la rehabilitación. En total, el departamento de Territorio se llevará unos 3.453 millones de euros, un 35% más que hace tres años.

Illa y Romero conversan durante una reunión del Consell Executiu / ACN

Según ha declarado Romero, el total de las partidas relacionadas con el estado del bienestar -salud, educación, derechos sociales, vivienda y otros como movilidad y transporte público- concentran el 74% del total de las cuentas. El departamento de Educación es la segunda cartera más elevada del documento, con unos 8.356 millones de euros

Intereses, el «séptimo departamento»

La partida que más ha crecido respecto a las últimas cuentas aprobadas ha sido el gasto financiero; los intereses de la deuda, que se han más que duplicado en comparación con 2023. Según las cuentas públicas, el gasto añadido de la deuda de la Generalitat -que, cabe recordar, se eleva por encima de los 90.000 millones de euros- supera los 1.600 millones de euros, unos 834 millones más que la última ley aprobada. Si se compara con el gasto por departamentos, la partida financiera es la séptima más elevada de toda la estructura del Govern. Este monto depende, en gran medida, del pasivo generado por el Fondo de Liquidez Autonómica, ahora en proceso de negociación para ser condonado. Desde el Departamento apuntan que aún no se han aplicado los cálculos de reducción en esta carpeta en caso de que, finalmente, se logre condonar el pasivo del fondo; si bien aseguran que tendría «un impacto muy bajo» sobre la partida recogida este viernes.

«Superar los bajos» con Esquerra

En su comparecencia ante los medios, Romero ha reconocido que hay incertidumbres respecto a las mayorías que deberían sacar adelante estos presupuestos en el Parlamento. El Govern ya se ha garantizado el apoyo de los Comunes, pero su otro socio preferente, Esquerra Republicana, ha comunicado que no iniciará ninguna negociación si no hay «un gesto» por parte del Ministerio de Hacienda para conceder a la Generalitat la recaudación del IRPF, uno de los puntos clave del pacto de investidura de Salvador Illa. En este sentido, la consejera ha recordado que «ya hace mucho tiempo» que el ejecutivo «trabaja» con ERC para sacar adelante varias normas. «La relación tiene puntos altos y tiene puntos bajos», ha reconocido, si bien espera acercar posiciones para sacar adelante la ley central de la legislatura por primera vez en tres años.