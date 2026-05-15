El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como «la mejor respuesta a los muros y al proteccionismo» en la sesión de clausura del seminario Acuerdo UE-Mercosur: de la negociación a la acción, organizado por el Centro de Estudios Internacionales (CEI) en el Palau Macaya de la Fundación «la Caixa». Durante su intervención, Albares ha subrayado que el acuerdo, que entró en aplicación provisional el 1 de mayo, representa «un paso de gigante hacia una Europa abierta, conectada e influyente» y constituye «una nueva era en la relación a través de la mejor política: la del entendimiento y el acuerdo».

El titular de Exteriores ha destacado que el tratado crea la zona de libre comercio más grande del mundo, ya que representa un 25% del PIB global y afecta a 740 millones de ciudadanos. «Liberalizamos más del 90% de nuestro comercio, ahorramos anualmente unos 4.000 millones de euros en aranceles y generamos nuevas oportunidades para decenas de miles de empresas, especialmente las pequeñas y medianas», ha explicado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Europa Press

El papel de España como puente entre Europa y América Latina

Albares ha enfatizado que, en un momento marcado por tensiones geopolíticas y cuestionamiento del multilateralismo, «diversificar mercados es una necesidad estratégica». El pacto, considera, contribuye a reforzar «la seguridad de suministros y mejorar la competitividad en sectores clave» de alto valor añadido como la automoción, la maquinaria, los servicios avanzados o la industria farmacéutica. El ministro ha reivindicado el papel protagonista de España en la consecución del acuerdo: «Hemos trabajado constantemente en el Consejo en Bruselas para generar confianza y mantener abierta la mesa en los momentos más complejos. Hemos defendido este acuerdo ante todos los países de la UE, sobre todo ante uno que pensaba que no era el momento». «El verdadero papel de España en Europa es construir puentes entre Europa y América Latina, asegurarnos de que en Europa se entiende que América Latina es la región más eurocompatible del planeta», ha afirmado Albares, quien ha destacado los «lazos fraternales» y las «afinidades profundas» entre ambas regiones.

Ante las críticas de determinados sectores, el ministro ha insistido en que se trata de «un acuerdo equilibrado, flexible y robusto» que incorpora «todas las salvaguardas», desde el ámbito agrícola, al sanitario y medioambiental. Ha detallado que el mecanismo de salvaguarda bilateral permite actuar con rapidez si hubiera aumentos repentinos de importaciones que causaran perturbaciones del mercado.

El acuerdo también protege 357 indicaciones geográficas de alimentos y bebidas de la UE, 59 de las cuales son españolas y catalanas, y garantiza la trazabilidad y los controles sanitarios. En materia ambiental, incluye compromisos compartidos sobre deforestación, biodiversidad y el cumplimiento de los Acuerdos de París.

Albares ha reconocido que «queda un camino por recorrer» en el proceso de ratificación de la alianza, que «requerirá gestiones, transparencia y pedagogía». España, ha anunciado el responsable de la diplomacia del ejecutivo español, continuará trabajando con los estados miembros, las instituciones europeas y los socios del Mercosur «para asegurar una puesta en marcha ordenada que nos beneficie a todos».

En la segunda mesa redonda de hoy, además, se ha abordado el impacto del tratado en el tejido empresarial, y ha contado con la participación de tres representantes del sector privado catalanes como Elisabet Alier, directora de crecimiento sostenible en Alier; Albert Morera, director de la división porcina del Grupo Vall Companys; y Josep Rivera, director general para Latinoamérica y el Caribe de IDOM, una multinacional de servicios de ingeniería y arquitectura.

El seminario, celebrado los días 14 y 15 de mayo, ha reunido a responsables institucionales de los países del Mercosur, como Valeria Csukasi y Alberto Sborovsky; expertos académicos como Estefanía Laterza, Anna Ayuso o José Luis García Galán, y representantes empresariales para analizar desde una perspectiva multidimensional las implicaciones políticas, económicas y estratégicas del acuerdo para Europa y América Latina.