El ministre espanyol d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha defensat aquest dijous l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur com “la millor resposta als murs i al proteccionisme” en la sessió de clausura del seminari Acord UE-Mercosur: de la negociació a l’acció, organitzat pel Centre d’Estudis Internacionals (CEI) al Palau Macaya de la Fundació “la Caixa”. Durant la seva intervenció, Albares ha subratllat que l’acord, que va entrar en aplicació provisional l’1 de maig, representa “un pas de gegant cap a una Europa oberta, connectada i influent” i constitueix “una nova era en la relació a través de la millor política: la de l’entesa i l’acord”.
El titular d’Exteriors ha destacat que el tractat crea la zona lliure comerç més gran del món, ja que representa un 25% del PIB global i afecta 740 milions de ciutadans. “Liberalitzem més del 90% del nostre comerç, estalviem anualment uns 4.000 milions d’euros en aranzels i generem noves oportunitats per a desenes de milers d’empreses, especialment les petites i mitjanes”, ha explicat.
El paper d’Espanya com a pont entre Europa i Amèrica Llatina
Albares ha emfatitzat que, en un moment marcat per tensions geopolítiques i qüestionament del multilateralisme, “diversificar mercats és una necessitat estratègica”. El pacte, considera, contribueix a reforçar “la seguretat de subministraments i millorar la competitivitat en sectors clau” d’alt valor afegit com l’automoció, la maquinària, els serveis avançats o la indústria farmacèutica. El ministre ha reivindicat el paper protagonista d’Espanya en la consecució de l’acord: “Hem treballat constantment al Consell a Brussel·les per generar confiança i mantenir oberta la taula en els moments més complexos. Hem defensat aquest acord davant tots els països de la UE, sobretot davant d’un que pensava que no era el moment”. “El veritable paper d’Espanya a Europa és bastir ponts entre Europa i Amèrica Llatina, estar segurs que a Europa s’entén que Amèrica Llatina és la regió més eurocompatible del planeta”, ha afirmat Albares, que ha destacat els “llaços fraternals” i les “afinitats profundes” entre ambdues regions.
Davant les crítiques de determinats sectors, el ministre ha insistit que es tracta d’“un acord equilibrat, flexible i robust” que incorpora “totes les salvaguardes”, des de l’àmbit agrícola, al sanitari i mediambiental. Ha detallat que el mecanisme de salvaguarda bilateral permet actuar amb rapidesa si hi hagués augments sobtats d’importacions que causessin pertorbacions del mercat.
L’entesa també protegeix 357 indicacions geogràfiques d’aliments i begudes de la UE, 59 de les quals són espanyoles i catalanes, i garanteix la traçabilitat i els controls sanitaris. En matèria ambiental, inclou compromisos compartits sobre desforestació, biodiversitat i el compliment dels Acords de París.
Albares ha reconegut que “queda un camí per recórrer” en el procés de ratificació de l’aliança, que “requerirà gestions, transparència i pedagogia”. Espanya, ha anunciat el responsable de la diplomàcia de l’executiu espanyol, continuarà treballant amb els estats membres, les institucions europees i els socis del Mercosur “per assegurar una posada en marxa ordenada que ens beneficiï a tots”.
En la segona taula rodona d’avui, a més, s’ha abordat l’impacte del tractat en el teixit empresarial, i ha tingut la participació de tres representants del sector privat catalans com Elisabet Alier, directora de creixement sostenible a Alier; Albert Morera, director de la divisió porcina del Grup Vall Companys; i Josep Rivera, director general per a Llatinoamèrica i el Carib d’IDOM, una multinacional de serveis d’enginyeria i arquitectura.
El seminari, celebrat els dies 14 i 15 de maig, ha reunit responsables institucionals dels països del Mercosur, com Valeria Csukasi i Alberto Sborovsky; experts acadèmics com Estefanía Laterza, Anna Ayuso o José Luis García Galán, i representants empresarials per analitzar des d’una perspectiva multidimensional les implicacions polítiques, econòmiques i estratègiques de l’acord per a Europa i Amèrica Llatina.