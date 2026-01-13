Acord UE-Mercosur: els productes catalans més afectats i els més beneficiats

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, viatjarà aquest cap de setmana al Paraguai per signar el polèmic acord del Mercosur entre protestes de la pagesia d’arreu del continent. Tan bon punt es rubriqui el tractat de lliure de comerç amb l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai, els 27 el podran aplicar de manera provisional mentre Brussel·les busca l’aval no vinculant del Parlament Europeu, que pot trigar mesos a sotmetre l’acord a votació. El pacte suposa l’eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE al Mercosur i al 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. A Catalunya, l’acord tindrà un impacte desigual perquè beneficiarà molt les empreses exportadores i posarà en risc el negoci de pagesos i ramaders.
Des de la Comissió Europea insisteixen que el tractat de lliure de comerç beneficiarà un grapat de sectors econòmics que dediquen bona part de la seva producció a l’exportació, com l’automoció, la maquinària, els productes farmacèutics, el tèxtil o el vi, que ara tenen uns aranzels de fins al 35%. En direcció contrària, el pacte facilitarà l’arribada a la Unió Europea de productes alimentaris com la carn, el sucre, l’arròs o la soja que, segons denuncia el sector agrícola, es produeixen amb uns estàndards sanitaris menys estrictes que els europeus i amb unes condicions laborals inferiors que permetran uns preus més competitius.
Els productes catalans més afectats i els més beneficiats
Catalunya serà una de les més beneficiades pel tractat del Mercosur, ja que concentra el 27% de les exportacions de tot l’estat espanyol a l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai i el 35% de les empreses exportadors, segons l’últim informe especialitzat elaborat per Acció l’any 2024. De fet, l’anàlisi de l’agència d’ajuda a la internacionalització de les empreses catalanes considera que l’acord de lliure comerç impulsarà les vendes precisament dels sectors que més exporten a la regió: els components d’automoció, la maquinària i els productes químics i farmacèutics. Per contra, l’eliminació progressiva dels aranzels amb el Mercosur abaratirà les importacions de productes agrícoles i carnis i Acció veu riscos importants per a les empreses catalanes que comercialitzen arròs, vi, carn de porc i oli d’oliva.