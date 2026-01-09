Europa ha pres una decisió final. Els 27 han ignorat les protestes de la pagesia arreu d’Europa i han donat llum verda al tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur (el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i Paraguai). Europa ha arribat a una majoria qualificada malgrat que països amb pes dintre dels organismes comunitaris com són França i Hongria mostraven el seu rebuig.
La reunió d’ambaixadors a Brussel·les ha estat clau per poder aprovar el tracta i les salvaguardes negociades al desembre per a reforçar la protecció del sector agroalimentari europeu. A les cinc de la tarda conclourà el procediment escrit i es farà oficial el mandat que conclourà amb la signatura de l’acord d’associació i el tractat de lliure comerç amb els socis del Con Sud per part de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa.