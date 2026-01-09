Europa ha tomado una decisión final. Los 27 han ignorado las protestas de la agricultura en toda Europa y han dado luz verde al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Europa ha alcanzado una mayoría cualificada a pesar de que países con peso dentro de los organismos comunitarios como son Francia y Hungría mostraban su rechazo.

La reunión de embajadores en Bruselas ha sido clave para poder aprobar el tratado y las salvaguardias negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo. A las cinco de la tarde concluirá el procedimiento escrito y se hará oficial el mandato que concluirá con la firma del acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.