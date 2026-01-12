Los agricultores catalanes han logrado forzar una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este mismo lunes por la tarde en plena revuelta por el tratado firmado por la Unión Europea y Mercosur. Después de cuatro días de protestas y cortes de carretera, Revolta Pagesa ha informado que se ha levantado parcialmente el corte en el acceso al Puerto de Tarragona por la A-27 y han abierto el paso de un carril de entrada y uno de salida mientras mueven los tractores y recogen los objetos que han utilizado durante la protesta. La previsión es que se marchen en columna cuando todo esté recogido. Por ahora se mantienen los cortes en la AP-7 entre Borrassà y el Alt Empordà y el Pla de l’Estany, la C-16 entre Casserres y Berga (Berguedà), la N-II en el Alt Empordà y la C-38 en el Coll d’Ares (Ripollès).

“A última hora de la noche de ayer [domingo], en negociaciones con la consejería, hicimos patente que la agricultura necesitaba una garantía más para que las palabras del consejero fueran más palpables para todos nosotros, concediendo una reunión con el presidente de la Generalitat hoy [lunes] por la tarde. Por eso en Tarragona levantamos la movilización”, dice la entidad en un comunicado. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, se reunió con los agricultores en Bàscara (Alt Empordà) y les prometió hacer un “frente común” de demandas ante el gobierno español y la Comisión Europea para mitigar los efectos del tratado de libre comercio. También planteó reuniones tanto con el presidente Illa como con los eurodiputados catalanes que deberán votar el pacto en el Parlamento Europeo.

«Necesitamos una garantía más para que las palabras del consejero se reafirmen, si el presidente de la Generalitat se pronunciara serían palabras más firmes y daría apoyo a toda la agricultura», reconocía el domingo Eduard Escolà, portavoz de Revolta Pagesa.

Los tractores cortan el acceso al puerto de Tarragona / ACN (Eloi Tost)

Italia inclina la balanza y abre una crisis en la UE

Los países de la Unión Europea avalaron el viernes el acuerdo comercial con los países del Mercosur después de casi tres décadas de negociaciones. El pacto se desbloqueó en una reunión de los embajadores de los 27 celebrada en Bruselas en la que Italia ha cambiado de bando y se ha alineado con España y Alemania, inclinando así la balanza a favor del ‘sí’. En un primer momento, el gobierno italiano había asegurado que el acuerdo planteaba dudas importantes y se posicionó con Francia y Polonia, los dos países más contrarios al tratado. El acuerdo comercial debía aprobarse por mayoría cualificada, es decir, necesitaba el apoyo de al menos 15 países de la UE que supusieran el 65% de la población. El voto de Italia era clave y finalmente ha optado por sumarse al bloque de países favorables al tratado. El anuncio ha desatado protestas en toda Europa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará próximamente a Paraguay para firmar de forma definitiva el acuerdo comercial más grande que ha suscrito nunca la Unión Europea en un contexto marcado por el distanciamiento de Estados Unidos con América Latina, el ataque a Venezuela y las amenazas de Trump sobre Groenlandia. Estas nuevas tensiones han revivido las voces que reivindican la necesidad de encontrar nuevos socios comerciales y diversificar las relaciones de la UE para no depender tanto de Washington. Bruselas había intentado rebajar las críticas de la agricultura europea ofreciendo un acceso anticipado de hasta 45.000 millones de euros en fondos agrícolas procedentes del próximo macro presupuesto de la UE en un movimiento que pretendía dar «estabilidad» al sector y ofrecer a Italia un argumento de peso para convencer a los agricultores de su país.