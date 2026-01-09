El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y ha asegurado que «quien más gana es Cataluña» por su potencial exportador. «Tenemos un 105% de superávit comercial agroalimentario, que queremos mantener y ampliar», ha afirmado antes de reunirse con los representantes de Revolta Pagesa, que desde este jueves mantiene cortadas cinco vías para protestar contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur que ha sido aprobado el viernes por parte de las instituciones comunitarias.

Ordeig ha defendido que en un contexto internacional donde «en el mundo hay países que se están aislando y que nos están aislando» es necesario «buscar nuevos socios comerciales». Aun así, ha reconocido que están preocupados por la afectación que pueda tener el pacto para sectores como el de la miel, el arroz y «una parte de la carne», pero ha querido remarcar que el sector primario catalán no debe preocuparse por ser competitivo con los países del Mercosur «si se hace con reglas claras y se hace con igualdad de oportunidades».

El titular de Agricultura ha reclamado que los acuerdos comerciales consigan «garantías de salvaguarda, cláusulas espejo y controles fronterizos», y ha subrayado que no se puedan importar productos que no sigan los mismos controles y limitaciones que tienen los productos europeos. «No queremos que ni un joven agricultor tenga que dejarlo, no queremos que ninguna explotación no se gane la vida», ha dicho. En todo caso, el conseller ha recordado que Cataluña es un país exportador de manera que «quien más gana de los acuerdos comerciales es Cataluña», que cuenta con un superávit comercial del 105%.

Un momento de la reunión entre la Generalitat y la agricultura

Agricultura pide «responsabilidad» a los agricultores que protestan

Òscar Ordeig ha pedido «responsabilidad» a los ganaderos concentrados y les ha reclamado que permitan el paso a camiones que lleven pienso para las granjas desde el Puerto de Tarragona, para recuperar la logística de este producto tras las fiestas. Por eso, ha instado a los manifestantes a encontrar una salida «dialogada y consensuada, y que permita al país continuar avanzando». «Pediría, por favor, que pudiéramos encontrar una solución pactada para poder levantar los cortes de carreteras o los accesos al Puerto de Tarragona», ha manifestado, ya que si los cortes se mantienen, según él, puede haber un perjuicio económico muy grande.