El campo europeo busca salidas políticas a la crisis del Mercosur

Cataluña se encuentra inmersa en el enésimo ciclo de protestas de los agricultores en los últimos dos años. Desde el estallido del sector primario a principios de 2024, que hizo aparecer los tractores en el centro de Barcelona por primera vez desde los momentos más tensos del Proceso independentista, agricultores y ganaderos han sublimado sus críticas a la administración, tanto hacia la Generalitat como al gobierno español. La burocracia, los precios en origen o las restricciones sanitarias que impone Bruselas se han revelado como algunos de los enemigos de los productores alimentarios del Principado. La amenaza final, sin embargo, ha sido desde las primeras tractoradas el tratado comercial del Mercosur; un pacto con la zona económica latinoamericana –Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay– que generará uno de los espacios de libre comercio más grandes del mundo, con 700 millones de consumidores concentrados en las mismas reglas mercantiles. Para las administraciones, tanto la Moncloa como la Generalitat, el pacto es una «oportunidad» para el conjunto de la estructura económica; incluso para el primario, que podría encontrar nuevos compradores para productos especializados, como los vinos o el aceite de oliva, en mercados crecientes como el brasileño o el argentino. Para los campesinos -de todo el continente- es una soga al cuello. Los agravios catalanes se extienden también fuera de las fronteras del país: «no sacrificaré a mi familia por los coches alemanes«, denunció un campesino irlandés en las recientes propuestas convocadas en Athlone, en el centro de la isla.

En Cataluña, las protestas de los agricultores se han sucedido en los últimos días con el gobierno español en el punto de mira. Durante las negociaciones de 2024 y 2025, cabe recordar, los agricultores reconocieron los esfuerzos del ministro de Agricultura del ejecutivo de Pedro Sánchez, Luis Planas; que intentó sin éxito imponer cláusulas espejo que habrían asegurado que los productos alimentarios importados desde el Mercosur cumplieran con las exigencias ambientales, sanitarias y laborales blindadas dentro de la UE. La gracia hacia la Moncloa, sin embargo, se ha desvanecido: En un comunicado el pasado viernes, Unió de Pagesos, criticó el «papel lamentable» que España y sus representantes han realizado en el proceso de aprobación del pacto, acusándolos de haber priorizado los intereses industriales -de la química, por ejemplo, que verá cómo los aranceles de sus productos en tránsito hacia el Cono Sur se reducen sustancialmente- por encima de la soberanía alimentaria. También el Gremi de la Pagesia, en marchas junto con Revolta Pagesa, han atacado a Sánchez y Planas, y se han declarado «decepcionados» con el departamento de Agricultura, a quien acusan de no querer escucharlos. Mejores palabras han tenido hacia el consejero de Agricultura del Gobierno de Salvador Illa, Òscar Ordeig, a quien han reconocido el ánimo de «escuchar» las demandas del campo, si bien las manos de la Generalitat están más que atadas ante las preferencias de Madrid.

En una reunión celebrada este mismo domingo, Ordeig ha ofrecido a los agricultores movilizados un «frente común» para trasladar a Planas y a las autoridades comunitarias las demandas del campo catalán. Por ahora, la propuesta permanece vacía de contenido, si bien las partes se han instado a acordar las medidas que guiarán este compromiso antes de trasladarlas a instancias superiores. Más allá de esta hipotética hoja de ruta, el Departamento ha trasladado al Gremi que buscará espacios de encuentro con Illa, el ministerio y la Comisión Europea para que comuniquen sus quejas. Cabe decir que el principal objetivo del Gobierno en estas negociaciones ha sido que los agricultores levanten los cortes que impedían la circulación en Tarragona y Girona. El portavoz de la Revolta, Jordi Ginabreda, ha trasladado que serán las asambleas locales las que decidan el fin de las protestas. «Y, después, nos veremos en las calles», ha amenazado.

Ante la insistencia de los agricultores, los partidos catalanes se han pronunciado mayoritariamente en contra del tratado. Esquerra Republicana de Catalunya lo ha calificado, por medio de la portavoz en el Congreso y exconsejera de Territorio, Teresa Jordà, como un «ataque al sector agrario catalán». Por su parte, el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlamento, Salvador Vergés, se ha declarado «absolutamente en contra» del programa, y ha lamentado que la cámara legislativa catalana ha «tratado hasta cinco veces» los agravios de los agricultores con el Mercosur. La CUP, por su parte, ha celebrado que «continúe la revuelta agrícola», y ha explicitado su «apoyo a los agricultores» en sus demandas.

Los agricultores han llegado hasta el balcón del Mediterráneo de Tarragona para mostrar el rechazo contra el acuerdo del Mercosur / ACN

Marchas fuera de Cataluña

El sí de los gobiernos europeos ha caído como un jarro de agua fría entre las organizaciones agrícolas. Dos semanas antes del pasado viernes, cabe recordar, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen tenía un viaje programado a Brasilia para ratificar el pacto con los ejecutivos de los cuatro miembros del Mercosur. Para hacerlo, la conservadora alemana necesitaba una mayoría cualificada en el Consejo Europeo -más de la mitad de los países con más del 65% de la población europea-. Entonces, el gobierno francés, el gran opositor continental a los pactos comerciales, logró lo que pretendía, y convirtió en un arma las protestas agrícolas en Italia para garantizarse la negativa del ejecutivo de Giorgia Meloni, que formaba una minoría de bloqueo con el Elíseo y otros críticos, como Polonia o Hungría. La Comisión, sin embargo, se ingenió una declaración para asegurar a los campesinos que los pagos de la PAC y otras ayudas comunitarias llegarían a sus bolsillos; así como garantías de rebajas de precio en fertilizantes y abonos mediante la suspensión de aranceles para aquellos que deban importarse. Este regalo, el enésimo en términos de seguridad ambiental que ha dejado ir el ejecutivo comunitario en los últimos dos años, ha sido suficiente para desbloquear el apoyo de Meloni y los suyos.

El giro a favor del Mercosur ha generado protestas en varios países de la Unión. Ya mientras se producían las conversaciones, los agricultores franceses ocuparon París con los tractores. «Nos encontramos entre el resentimiento y la desesperación», lamentaba Stephane Pelletier, uno de los líderes de la coordinadora sindical agrícola que está liderando las marchas. También los agricultores franceses se han lanzado a las calles, con bloqueos en Turingia y en Pomerania que han ralentizado sustancialmente el tráfico en algunas de las principales carreteras del país. Durante todo el fin de semana, en paralelo a las convocatorias catalanas, los agricultores irlandeses se han movilizado en Athlone, calificando de «desgracia absoluta» el acuerdo con el Mercosur, que advierten que «cerrará toda la economía del campo» del país.

Riesgos políticos en Francia

El proceso, sin embargo, aún está lejos de terminar. A pesar de que Von der Leyen comunique el acuerdo a sus socios latinoamericanos, el pacto aún debe pasar por los parlamentos de los 27, y varias fuerzas políticas relevantes ya han avisado a los respectivos gobiernos que se posicionarán en contra. La situación más tensa se vive en Francia, donde el fracaso continental del presidente Emmanuel Macron ha servido a los partidos de la oposición para hundir un cuchillo en su espalda e, incluso, aspirar a hacerlo caer.

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversando con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, durante un encuentro en Bruselas / Sierakowski Frederic – EU Council – DPA

Los primeros en saltar al cuello del ejecutivo francés han sido los ultras de Reagrupamiento Nacional, con Jordan Bardella -el delfín de Marine Le Pen– llegando a acusar a Macron de «traicionar a los agricultores franceses» por supuestas concesiones ante las aspiraciones de Von der Leyen; mientras que la izquierda de la Francia Insumisa ha asegurado que el jefe del Estado ha sido «humillado» en la escena internacional por su derrota comercial. Ambos han presentado ya mociones de no confianza hacia Macron, que difícilmente pasarán el trámite parlamentario, pero que sirven como alerta para un gobierno francés enormemente inestable. También los partidos tradicionales de la República, Los Republicanos y el Partido Socialista Francés, han señalado la derrota de Macron, y lo han acusado de haber «abdicado la soberanía alimentaria». Olivier Faure, primer secretario de los socialdemócratas, ha reclamado al Elíseo que recurra el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien ya ha anunciado que los suyos no apoyarán las mociones de censura, ni la de Bardella ni la del líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon.