Agricultores llevan protestas contra Mercosur al Parlamento Europeo

La agricultura europea ha unido fuerzas para bloquear Estrasburgo. Decenas de tractores bloquean este martes los accesos al Parlamento Europeo para protestar contra los acuerdos comerciales con Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- Marruecos. El objetivo principal de la movilización de los agricultores y ganaderos es lograr que la Eurocámara avale este miércoles llevar el polémico pacto comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Es importante recordar que la Unión Europea firmó el pasado fin de semana el acuerdo después de más de 25 años de negociaciones y a pesar de la oposición de la agricultura y de algunos estados miembros como Francia o Polonia. El pacto establece la eliminación gradual de los aranceles sobre el 91% de las exportaciones europeas a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE. Gran parte del sector agrario europeo ve con temor la entrada de productos sudamericanos más baratos que les hagan competencia. Es en este contexto que agrupaciones de agricultores italianos, irlandeses, españoles, franceses y polacos, entre otros, se habían convocado este martes en Estrasburgo.

La protesta ha contado con el apoyo de entidades catalanas como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja o Vía Campesina. «Pedimos a los eurodiputados que defiendan la democracia, la legalidad y el estado de derecho en la UE votando el miércoles a favor de una propuesta para solicitar al TJUE que verifique la legalidad del Mercosur», ha señalado la segunda en un comunicado. En declaraciones a la ACN, el director de la oficina en Bruselas de Asaja, José María Castilla, ha trasladado la misma petición a los representantes en la cámara europea, asegurando que es un acuerdo «muy perjudicial para los agricultores y ganaderos del Mediterráneo». «Estamos hasta las narices», ha rematado.

Protesta de la agricultura europea por el acuerdo con Mercosur a las puertas del Parlamento Europeo este martes / Philipp von Ditfurth (Europa Press)

¿Qué dicen las autoridades europeas?

Desde la Comisión Europea insisten en que todos los productos importados deben cumplir con los estándares europeos de seguridad alimentaria. Sin embargo, ante la preocupación del sector, el ejecutivo comunitario ha prometido cambios legislativos para impedir que «los pesticidas más peligrosos prohibidos en la UE por motivos sanitarios o medioambientales» entren en la UE en productos importados. Las autoridades también prevén crear un equipo especial para aumentar los controles a las importaciones.