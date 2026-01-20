Els pagesos porten les protestes contra Mercosur al Parlament Europeu

La pagesia europea ha unit forces per bloquejar Estrasburg. Desenes de tractors bloquegen aquest dimarts els accessos al Parlament Europeu per protestar contra els acords comercials amb Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai- el Marroc. L’objectiu principal de la mobilització dels agricultors i ramaders és aconseguir que l’Eurocambra avali aquest dimecres portar el polèmic pacte comercial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
Cal recordar que la Unió Europea va signar el passat cap de setmana l’acord després de més de 25 anys de negociacions i malgrat l’oposició de la pagesia i d’alguns estats membres com França o Polònia. El pacte estableix l’eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions europees als països del Mercosur (l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai) i sobre el 92% de les exportacions del Mercosur a la UE. Bona part del sector agrari europeu veu amb temor l’entrada de productes sud-americans més barats que els hi facin competència. És en aquest context que agrupacions d’agricultors italians, irlandesos, espanyols, francesos i polonesos, entre d’altres, s’havien convocat aquest dimarts a Estrasburg.
La protesta ha comptat amb el suport d’entitats catalanes com l’Associació Agrària de Joves Agricultors Asaja o o Via Campesina. “Demanem als eurodiputats que defensin la democràcia, la legalitat i l’estat de dret a la UE votant el dimecres a favor d’una proposta per sol·licitar al TJUE que verifiqui la legalitat del Mercosur”, ha assenyalat la segona en un comunicat. En declaracions a l’ACN, el director de l’oficina a Brussel·les d’Asaja, José Maria Castilla, ha traslladat la mateixa petició als representats a la cambra europea, tot assegurant que és un acord “molt perjudicial per als agricultors i ramaders del Mediterrani”. “N’estem fins als pebrots”, ha reblat.
Què diuen les autoritats europees?
Des de la Comissió Europea insisteixen que tots els productes importats han de complir amb els estàndards europeus de seguretat alimentària. Ara bé, davant la preocupació del sector, l’executiu comunitari ha promès canvis legislatius per impedir que “els pesticides més perillosos prohibits a la UE per motius sanitaris o mediambientals” entrin a la UE en productes importats. Les autoritats també preveuen crear un equip especial per augmentar els controls a les importacions.