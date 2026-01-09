El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat l’acord entre la Unió Europa i Mercosur i ha assegurat que “qui més guanya és Catalunya” pel seu potencial exportador. “Tenim un 105% de superàvit comercial agroalimentari, que volem mantenir i ampliar”, ha afirmat abans de reunir-se amb els representants de Revolta Pagesa, que des d’aquest dijous manté tallades cinc vies per protestar contra l’acord Unió Europea-Mercosur que ha estat aprovat divendres per part de les institucions comunitàries.
Ordeig ha defensat que en un context internacional on “al món hi ha països que s’estan aïllant i que ens estan aïllant” cal “buscar socis comercials” nous. Tot i això, ha reconegut que estan preocupats per l’afectació que pugui tenir el pacte per a sectors com el de la mel, l’arròs i “una part de la carn”, però ha volgut remarcar que el sector primari català no s’ha de preocupar per ser competitiu amb els països del Mercosur “si es fa amb les regles clares i es fa amb igualtat d’oportunitats”.
El titular d’Agricultura ha reclamat que els acords comercials aconsegueixin “garanties de salvaguarda, clàusules mirall i controls fronterers”, i ha subratllat que no es puguin importar productes que no segueixin els mateixos controls i limitacions que tenen els productes europeus. “No volem que ni un jove agricultor ho hagi de deixar, no volem que cap explotació no es guanyi la vida”, ha dit. En tot cas, el conseller ha recordat que Catalunya és un país exportador de manera que “qui més guanya dels acords comercials és Catalunya”, que compta amb un superàvit comercial del 105%.
Agricultura demana “responsabilitat” als pagesos que protesten
Òscar Ordeig ha demanat “responsabilitat” als ramaders concentrats i els ha reclamat que permetin el pas a camions que portin pinso per a les granges des del Port de Tarragona, per recuperar la logística d’aquest producte després de les festes. Per això, ha instat els manifestants a trobar una sortida “dialogada i consensuada, i que permeti al país continuar avançant”. “Demanaria, per favor, que poguéssim trobar una solució pactada per poder aixecar els talls de carreteres o els accessos al Port de Tarragona”, ha manifestat, ja que si els talls es mantenen, segons ell, hi pot haver un perjudici econòmic molt gran.