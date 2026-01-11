El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, té previst reunir-se aquesta tarda amb representants dels manifestants del sector agrícola i ramader a l’Ajuntament de Bàscara i, posteriorment, al voltant de les 18.30 hores, oferirà una roda de premsa. Mentrestant, El sector continua les seves mobilitzacions per, entre altres coses, pressionar el conseller per anar a Madrid a rebutjar el tractat del Mercosur. Amb tot, Revolta Pagesa deixa clar que o deixen les concentracions “amb el cap alt” perquè s’han acceptat les mesures concretes que proposen o “perquè ens atonyinen”.
Aquest diumenge és el quart dia de protesta dels pagesos gironins a l’AP-7, a l’altura de Pontós (Alt Empordà), on els tractors continuen bloquejant una de les principals vies de connexió amb França i deixen clar que no abandonaran la mobilització si no és amb “alguna cosa a la butxaca”. “No es tracta de diners, sinó de mesures concretes que tinguin un impacte real en el dia a dia”, ha explicat Jordi Ginabreda, portaveu de Revolta Pagesa. En aquest sentit, ha assenyalat que no accepten sortir del conflicte amb compromisos genèrics com futures reunions perquè això no resoldrà el problema. “Són futuribles”, remarca Ginabreda, que vol “fets tangibles” per part del Govern.
Les converses amb el conseller continuen obertes, i una bona mostra és la reunió d’aquesta tarda, però sobre la taula es manté la demanda que el conseller Ordeig els acompanyi a Madrid a defensar el ‘no’ al Mercosur, però no és l’única proposta. Una qüestió clau que es planteja durant la negociació és la importació de productes de fora del Mercosur. Els pagesos la podrien acceptar, a condició que s’estableixin “unes garanties fermes i exhaustives i uns controls ben fets”.
Manifestació a Tarragona amb el mateix missatge per a Ordeig
100 agricultors, seguits de 15 tractors i una quinzena de vehicles més, s’han manifestat aquest diumenge al migdia a Tarragona per protestar contra l’acord comercial entre la UE i Mercosur. Els manifestants, que han portat pancartes amb el lema “Som sobirania alimentària” i “No al Mercosur”, han marxat seguits dels tractors i vehicles des de la plaça Imperial Tarraco fins al Balcó del Mediterrani, a través de la Rambla Nova.
El president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha deixat clar que volen que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, “exigeixi al govern espanyol” posicionar-se en contra de l’acord amb Mercosur. Ha afegit que s’està negociant amb el Govern per arribar a un acord beneficiós per a tothom, ha dit: “Si no s’arriba a un acord, continuarem amb les mobilitzacions la setmana que ve”. El secretari del Gremi, Ramon Rojo, per la seva banda, ha criticat que aquest acord suposa una “competència deslleial” i que farà que productes, que considera de baixa qualitat, entrin al mercat sense garanties sanitàries.