Reunió satisfactòria entre els representants del sector de la pagesia i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els pagesos asseguren que han sortit “contents” de la trobada d’aquesta tarda a Palau amb el cap de l’executiu català i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. “Sortim satisfets perquè Illa ha fet seus els compromisos d’Ordeig amb el sector”, ha afirmat el representant de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, que ha assegurat que confia que les assemblees aixecaran els talls de carreteres que encara continuen. “Si no hi ha cap contratemps d’última hora, s’aixecaran els talls”, ha afegit el membre de Revolta Pagesa. A l’AP-7 i la C-16, els pagesos ja han començat a desmuntar la protesta. També s’ha començat a retirar el tall de la carretera de Coll d’Ares, tal com ha confirmat un dels agricultors a l’ACN.
El president Illa els ha deixat clar que els compromisos promesos pel conseller també són seus, cosa que era una de les peticions de la pagesia per desconvocar les protestes: “El conseller Ordeig parla en nom del Govern. I els compromisos d’Ordeig són els del Govern i, en particular, els del president”, ha defensat Illa. Amb tot, doncs, els pagesos asseguren que, un cop quedin desconvocades els talls a les carreteres i les mobilitzacions, el següent pas és començar les “taules de treball i el seguiment directe per la dotació de recursos al sector i la minimització de l’impacte de l’acord UE-Mercosur”. La materialització d’aquest increment encara no està tancada, així com l’origen dels fons, detalls que es determinaran en diferents taules de treball que se celebrin a partir d’ara, la primera d’elles en tres setmanes, ha confirmat el representant de Revolta Pagesa, “per a anar punt a punt”.
L’AP-7 i la C-16 recuperen la normalitat
Els primers d’aixecar els talls han estat els pagesos concentrats a l’AP-7 i la C-16, els quals han mantingut l’autopista bloquejada durant cinc dies. En assemblea, la cinquantena de manifestants que encara seguien tallant les artèries de la mobilitat catalana han decidit posar punt final a la protesta “amb el cap ben alt”, i han anat marxant amb els seus tractors. L’AP-7 i la C-16, doncs, ja començarà a recuperar la normalitat. A hores d’ara encara queden algunes carreteres tallades, però després de l’èxit de la reunió d’aquesta tarda a Palau la previsió és que els pagesos comencin a recollir els seus campaments i desconvoquin totes les mobilitzacions.