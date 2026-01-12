Reunión satisfactoria entre los representantes del sector agrario y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Los agricultores aseguran que han salido «contentos» del encuentro de esta tarde en el Palau con el jefe del ejecutivo catalán y el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig. «Salimos satisfechos porque Illa ha asumido los compromisos de Ordeig con el sector», ha afirmado el representante de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, quien ha asegurado que confía en que las asambleas levantarán los cortes de carreteras que aún continúan. «Si no hay ningún contratiempo de última hora, se levantarán los cortes», ha agregado el miembro de Revolta Pagesa. En la AP-7 y la C-16, los agricultores ya han comenzado a desmontar la protesta. También se ha empezado a retirar el corte de la carretera de Coll d’Ares, tal como ha confirmado uno de los agricultores a la ACN.

El presidente Illa les ha dejado claro que los compromisos prometidos por el consejero también son suyos, lo cual era una de las peticiones del sector agrario para desconvocar las protestas: «El consejero Ordeig habla en nombre del Gobierno. Y los compromisos de Ordeig son los del Gobierno y, en particular, los del presidente», ha defendido Illa. Con todo, pues, los agricultores aseguran que, una vez queden desconvocadas los cortes en las carreteras y las movilizaciones, el siguiente paso es comenzar las «mesas de trabajo y el seguimiento directo para la dotación de recursos al sector y la minimización del impacto del acuerdo UE-Mercosur». La materialización de este incremento aún no está cerrada, así como el origen de los fondos, detalles que se determinarán en diferentes mesas de trabajo que se celebrarán a partir de ahora, la primera de ellas en tres semanas, ha confirmado el representante de Revolta Pagesa, «para ir punto a punto».

Los miembros de Revolta Pagesa saliendo de la reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero Òscar Ordeig en el Palau de la Generalitat / Jordi Bataller (ACN)

La AP-7 y la C-16 recuperan la normalidad

Los primeros en levantar los cortes han sido los agricultores concentrados en la AP-7 y la C-16, quienes han mantenido la autopista bloqueada durante cinco días. En asamblea, la cincuentena de manifestantes que aún seguían cortando las arterias de la movilidad catalana han decidido poner punto final a la protesta «con la cabeza bien alta», y han ido marchándose con sus tractores. La AP-7 y la C-16, pues, ya comenzará a recuperar la normalidad. A estas horas todavía quedan algunas carreteras cortadas, pero tras el éxito de la reunión de esta tarde en el Palau, la previsión es que los agricultores empiecen a recoger sus campamentos y desconvocar todas las movilizaciones.