Els pagesos gironins han intensificat aquest dissabte les protestes contra l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur (els països que formen part de la zona de lliure comerç llatinoamericana -el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai) a l’Alt Empordà, amb un tall de l’N-II a Pontós que afecta també els turismes que entren o surten de França. En el conjunt de Catalunya, els pagesos mantenen cinc carreteres tallades.
El tall als turismes de l’N-II se suma al de l’AP-7 també en aquest punt, que ja fa més de 48 hores que dura. Segons Revolta Pagesa, aquesta decisió respon a la negativa del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, d’anar a Madrid a defensar el “no” a l’acord, tal com li han demanat. Els pagesos reclamen una trucada al llarg del dia del conseller. Si no, asseguren que les protestes continuaran. “Animem a tothom del territori a sumar-se al tall”, ha dit el portaveu del col·lectiu, Jordi Ginabreda en declaracions recollides per l‘ACN.
Tall a l’A-2 al Pla de l’Urgell dissabte al matí
Al llarg del matí, les protestes dels pagesos catalans s’han estès a l’A-2, a l’altura de Fondarella (Pla de l’Urgell), però a l’hora de dinar els tractors s’han retirat i els vehicles han començat a circular. De cara a diumenge, els agricultors que tallen l’accés al port de Tarragona plantegen fer una mobilització pel centre de la ciutat.
Paper lamentable d’Espanya
Divendres, els pagesos catalans van carregar contra el “paper lamentable” d’Espanya en l’acord entre la Unió Europa i Mercosur. També van remarcar que l’aprovació de l’acord s’ha produït per majoria qualificada, malgrat el vot en contra de països com França, Irlanda, Hongria i Polònia i l’abstenció de Bèlgica. La resta de països, entre ells Espanya, van donar suport a la decisió. “El Govern d’Espanya ha perdut l’oportunitat de posar-se del costat dels seus agricultors i ramaders”, va criticar el sector.
Els pagesos consideren que acord amb el Mercosur és dolent per la pagesia, però també per a la ciutadania. “Juga amb la seguretat alimentària”. “Cal tenir en compte que aquí arribaran aliments del Mercosur fets amb productes que aquí són il·legals”.
Competència deslleial
D’altra banda, l’acord amb el Mercosur suposarà que els costos laborals seran mínims, la desforestació massiva i alhora hi haurà una manca evident de controls. Els pagesos el titllen de “competència deslleial”