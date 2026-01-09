L’aval de la Unió Europea a l’acord amb el Mercosur ha caigut com un gerro d’aigua freda entre la pagesia, que fa més de 24 hores que es manifesten en diferents indrets del país per mostrar el seu rebuig al tractat. Després de l’aval dels 27, els pagesos han esclatat contra el “paper lamentable” d’Espanya en l’acord entre la Unió Europa i Mercosur i també han remarcat que l’aprovació de l’acord s’ha produït per majoria qualificada, malgrat el vot en contra de països com França, Irlanda, Hongria i Polònia i l’abstenció de Bèlgica. La resta de països, entre ells Espanya, han donat suport a la decisió. “El Govern d’Espanya ha perdut l’oportunitat de posar-se del costat dels seus agricultors i ramaders”, lamenten des del sector.
Després de l’acord, Unió de Pagesos ha constatat que l’Estat espanyol no ha defensat la pagesia europea davant la signatura del tractat com sí que han fet altres països amb el seu posicionament. A més, constaten que tampoc no ha defensat les mesures de salvaguarda davant de la competència deslleial que comportaran les importacions sense les mateixes exigències que la producció europea. Aquest sentiment li han traslladat els pagesos al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que també ha defensat l’acord perquè, segons ha dit, abans d’entrar a la trobada “qui més guanya és Catalunya” pel seu potencial exportador.
Els agricultors, que es mobilitzen des de dijous a diferents punts del territori català en el marc de la campanya Pagesia o Foc per protestar contra l’acord entre la UE i Mercosur preveuen mantenir aquest cap de setmana les mobilitzacions i bloquejos. Durant la trobada, els pagesos han reclamat al conseller que “agafi el toro per les banyes” i representi els agricultors catalans i faci arribar al govern espanyol les demandes que li corresponen. El delegat de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, ha donat 4 hores al conseller Ordeig perquè decideixi si els pagesos l’acompanyen a Madrid per rebutjar l’acord comercial: “L’acompanyem a Madrid a defensar el que és nostre: un no al Mercosur”.
Més crítiques al govern “hipòcrita” de Pedro Sánchez
Per la seva banda, Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders també s’ha mostrat molt crític amb el govern de Pedro Sánchez i l’ha titllat d'”hipòcrita” per haver votat a favor d’un acord que, segons el sindicat, “deixa el camp en una situació de clara vulnerabilitat”. Amb tot, ha lamentat que no hagi tingut una actitud valenta i s’hagi posicionat com ha fet el govern francès per evitar importacions de productes que no compleixin la normativa europea.
“Un cop més, el camp europeu torna a ser la moneda de canvi de la política comercial de la UE. S’aprova un acord que posa en risc milers d’explotacions sense assegurar condicions de competència justa”, denuncien des de l’organització. “I tot això amb la complicitat del Govern d’Espanya, que ha perdut definitivament l’oportunitat de posar-se de banda dels seus agricultors i ramaders. Nosaltres no ens quedarem de braços plegats”, ha sentenciat.
Alerta per possible “competència deslleial”
El president de l’Associació Agrària Joves Agricultors (ASAJA), Pedro Barato, ha dit que l’organització rebutja els acords que se signen sense igualtat de condicions. “Si a Europa se’ns exigeix complir normes molt estrictes en sanitat, sostenibilitat, benestar animal o ús de fitosanitaris, aquestes mateixes exigències s’han d’aplicar als productes que arriben de fora. Si no, estem davant d’una competència clarament deslleial”, ha exposat.
Així mateix, ha advertit que el tractat permet l’entrada al mercat europeu de productes elaborats amb substàncies prohibides a la UE, com ara determinats fitosanitaris o carn produïda amb hormones de creixement, la traçabilitat i control de les quals no estan plenament garantits, tal com reconeixen fins i tot les mateixes autoritats comunitàries. “S’està permetent que productes amb regles diferents arribin al mateix consumidor, cosa que perjudica agricultors i ramaders europeus i també els consumidors”, ha conclòs.