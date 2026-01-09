El aval de la Unión Europea al acuerdo con el Mercosur ha caído como un jarro de agua fría entre los agricultores, que llevan más de 24 horas manifestándose en diferentes lugares del país para mostrar su rechazo al tratado. Tras el aval de los 27, los agricultores han estallado contra el «papel lamentable» de España en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y también han destacado que la aprobación del acuerdo se ha producido por mayoría cualificada, a pesar del voto en contra de países como Francia, Irlanda, Hungría y Polonia y la abstención de Bélgica. El resto de países, entre ellos España, han apoyado la decisión. «El Gobierno de España ha perdido la oportunidad de ponerse del lado de sus agricultores y ganaderos», lamentan desde el sector.

Tras el acuerdo, Unió de Pagesos ha constatado que el Estado español no ha defendido a los agricultores europeos frente a la firma del tratado, como sí lo han hecho otros países con su posicionamiento. Además, constatan que tampoco ha defendido las medidas de salvaguardia frente a la competencia desleal que traerán las importaciones sin las mismas exigencias que la producción europea. Este sentimiento se lo han trasladado los agricultores al consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, que también ha defendido el acuerdo porque, según ha dicho, antes de entrar a la reunión «quien más gana es Cataluña» por su potencial exportador.

Los agricultores, que se movilizan desde el jueves en diferentes puntos del territorio catalán en el marco de la campaña Pagesia o Foc para protestar contra el acuerdo entre la UE y Mercosur prevén mantener este fin de semana las movilizaciones y bloqueos. Durante la reunión, los agricultores han reclamado al consejero que «coja el toro por los cuernos» y represente a los agricultores catalanes y haga llegar al gobierno español las demandas que le corresponden. El delegado de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, ha dado 4 horas al consejero Ordeig para que decida si los agricultores le acompañan a Madrid para rechazar el acuerdo comercial: «Le acompañamos a Madrid a defender lo que es nuestro: un no al Mercosur».

Los tractores cortan el acceso al puerto de Tarragona / ACN (Eloi Tost)

Más críticas al gobierno «hipócrita» de Pedro Sánchez

Por su parte, Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders también se ha mostrado muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez y lo ha calificado de «hipócrita» por haber votado a favor de un acuerdo que, según el sindicato, «deja al campo en una situación de clara vulnerabilidad». Asimismo, ha lamentado que no haya tenido una actitud valiente y se haya posicionado como lo ha hecho el gobierno francés para evitar importaciones de productos que no cumplan con la normativa europea.

«Una vez más, el campo europeo vuelve a ser la moneda de cambio de la política comercial de la UE. Se aprueba un acuerdo que pone en riesgo miles de explotaciones sin asegurar condiciones de competencia justa», denuncian desde la organización. «Y todo esto con la complicidad del Gobierno de España, que ha perdido definitivamente la oportunidad de ponerse del lado de sus agricultores y ganaderos. Nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados», ha sentenciado.

Alerta por posible «competencia desleal»

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, ha dicho que la organización rechaza los acuerdos que se firman sin igualdad de condiciones. «Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, estas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal», ha expuesto.

Los tractores de los agricultores bloqueando Bruselas / ACN

Asimismo, ha advertido que el tratado permite la entrada al mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como ciertos fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control no están plenamente garantizados, tal como reconocen incluso las mismas autoridades comunitarias. “Se está permitiendo que productos con reglas diferentes lleguen al mismo consumidor, lo que perjudica a los agricultores y ganaderos europeos y también a los consumidores”, ha concluido.