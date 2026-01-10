Los agricultores gerundenses han intensificado este sábado las protestas contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (los países que forman parte de la zona de libre comercio latinoamericana -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) en el Alt Empordà, con un corte de la N-II en Pontós que afecta también a los turismos que entran o salen de Francia. En el conjunto de Cataluña, los agricultores mantienen cinco carreteras cortadas.

El corte a los turismos de la N-II se suma al de la AP-7 también en este punto, que ya lleva más de 48 horas en vigor. Según Revolta Pagesa, esta decisión responde a la negativa del consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, de ir a Madrid a defender el «no» al acuerdo, tal como se le ha solicitado. Los agricultores reclaman una llamada a lo largo del día del consejero. Si no, aseguran que las protestas continuarán. «Animamos a todo el mundo del territorio a sumarse al corte», ha dicho el portavoz del colectivo, Jordi Ginabreda, en declaraciones recogidas por la ACN.

Corte en la A-2 en el Pla de l’Urgell el sábado por la mañana

A lo largo de la mañana, las protestas de los agricultores catalanes se han extendido a la A-2, a la altura de Fondarella (Pla de l’Urgell), pero a la hora de comer los tractores se han retirado y los vehículos han comenzado a circular. De cara al domingo, los agricultores que cortan el acceso al puerto de Tarragona plantean realizar una movilización por el centro de la ciudad.

Corte de los agricultores en el acceso al puerto de Tarragona / ACN-Ariadna Escoda

Papel lamentable de España

El viernes, los agricultores catalanes cargaron contra el “papel lamentable” de España en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. También remarcaron que la aprobación del acuerdo se ha producido por mayoría cualificada, a pesar del voto en contra de países como Francia, Irlanda, Hungría y Polonia y la abstención de Bélgica. El resto de países, entre ellos España, apoyaron la decisión. “El Gobierno de España ha perdido la oportunidad de ponerse del lado de sus agricultores y ganaderos”, criticó el sector.

Los agricultores consideran que el acuerdo con el Mercosur es malo para la agricultura, pero también para la ciudadanía. “Juega con la seguridad alimentaria”. «Hay que tener en cuenta que aquí llegarán alimentos del Mercosur hechos con productos que aquí son ilegales».

Competencia desleal

Por otro lado, el acuerdo con el Mercosur implicará que los costos laborales serán mínimos, la deforestación masiva y al mismo tiempo habrá una evidente falta de controles. Los agricultores lo califican de “competencia desleal”