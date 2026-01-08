Nueva protesta del campesinado catalán. Cerca de un centenar de tractores cortan la autopista AP-7 y la N-II a la altura de Pontós (Alt Empordà) en ambos sentidos de la circulación. La acción de fuerza de los campesinos es contra el acuerdo con el Mercosur (los países que forman parte de la zona de libre comercio latinoamericana -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y los recortes previstos en la política agraria común (PAC) que ha impuesto la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen.

El corte se inició alrededor de las 03:00 de la madrugada y está previsto que se prolongue indefinidamente. Se prevé que haya más movilizaciones. El portavoz del Gremio de la Pagesia en Girona, Jordi Ginabreda, ha dicho que el acuerdo con el Mercosur es malo para el campesinado, pero también para la ciudadanía. «Juega con la seguridad alimentaria». «Hay que tener en cuenta que aquí llegarán alimentos del Mercosur hechos con productos que aquí son ilegales. Qué gobiernos tenemos que usan la alimentación y el sector primario como moneda de cambio», ha lamentado Ginabreda en declaraciones recogidas por la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Tractores en la AP-7, esta madrugada, a la altura de Pontós / ACN-Gerard Vilà

Amplio despliegue de los Mossos

La protesta de los campesinos ha provocado un amplio despliegue por parte de los Mossos d’Esquadra. De momento, no se han registrado incidentes. Los manifestantes han dejado un paso abierto en el lateral de la autopista para que puedan acceder los tractores y han colocado neumáticos en medio de las vías que han cortado.

A lo largo del día, los campesinos podrían intensificar las protestas en el conjunto del país. El miércoles también anunciaron manifestaciones en el Puerto de Tarragona, en la N-230 a la altura de les Bordes y en el Coll d’Ares, en un acto transfronterizo conjunto con el campesinado de Vallespir.

Corte de tractores en la AP-7 en protesta contra el tratado con el Mercosur / Cedida a la ACN

En un comunicado, Revolta Pagesa advierte también que el acuerdo con el Mercosur supondrá que los costos laborales serán mínimos, la deforestación masiva y que habrá una evidente falta de controles, y lo califica de «competencia desleal». El tratado se debe firmar la semana próxima. Los campesinos piden echarlo atrás y que en su lugar se implementen cláusulas espejo, es decir, que las condiciones sean las mismas que tienen los productos de los campos de aquí.

Controles sanitarios «realistas y adaptados al territorio»

También reclaman una PAC «fuerte» y unos controles sanitarios «realistas y adaptados al territorio», en paralelo a una gestión «eficiente» de la fauna salvaje y cinegética. A todo esto, los campesinos añaden los recortes previstos de la PAC y la imposición de protocolos de sanidad animal que consideran «absurdos e ineficaces, diseñados desde despachos lejanos y completamente desconectados de la realidad del campo».