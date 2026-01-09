La agricultura catalana vuelve a mostrar su fuerza en la calle y corta las carreteras del país en protesta por el acuerdo que la Unión Europea quiere firmar con Mercosur para el comercio de productos alimentarios. Los agricultores catalanes han decidido pasar la noche en tiendas de campaña, remolques y vehículos en el acceso al puerto de Tarragona, uno de los lugares donde se está produciendo la mayor afectación, y los agricultores se plantean mantener el corte en la A-27 hasta el próximo domingo.

Además de estos dos cortes, los agricultores catalanes presionan al gobierno catalán y al español con cortes en vías catalanas de suma importancia como son la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la A-2 en Bell-lloc d’Urgell (Lleida) en sentido Barcelona; la C-16 entre Berga y Olvan (Barcelona) y la T-11 y la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona. Esto supone que la agricultura catalana está cortando una vía circulatoria, como mínimo, en cada una de las 4 provincias catalanas desde este viernes a primera hora.

Afectacions per #manifestació a hores d’ara:



⚫️ Vies tallades:



AP-7 entre Borrassà i Vilademuls

A-2 entre Bell-lloc d’Urgell i Mollerussa

A-27 i T-11 accessos port de Tarragona



⛔️ Circulació restringida a camions:



N-II entre Bàscara i Pontós

GI-513 a Cornellà de Terri#SCT pic.twitter.com/tKHbIkR73x — Trànsit (@transit) January 9, 2026

Poner presión al Gobierno

Los agricultores protestan por el acuerdo que la UE quiere alcanzar con el Mercosur. “La alimentación no puede ser moneda de cambio”, alertaban desde el sector en el Món Economia. Este viernes por la tarde está previsto que los agricultores se reúnan con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en la capital tarraconense, una reunión donde los agricultores catalanes quieren exigir al Gobierno catalán que se posicione en contra del tratado comercial.

Además, a lo largo de este viernes los agricultores se reunirán en asambleas para debatir sobre la evolución de las movilizaciones que se están produciendo a lo largo de este viernes y poder debatir sobre nuevas acciones para protestar contra el acuerdo del Mercosur.