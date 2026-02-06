Nueve columnas de tractores han salido desde el Bages, el Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, Amposta, Móra d’Ebre, Tarragona y Molins de Rei a primera hora de la mañana de este viernes y se dirigen hacia Barcelona para protestar contra el Gobierno. En el segundo aniversario de la ‘Revolta Pagesa’ y las movilizaciones históricas que cortaron carreteras por toda Cataluña, las nueve columnas, algunas con coches para no colapsar las carreteras catalanas en medio de la crisis ferroviaria, llegarán a Barcelona hacia el mediodía para plantarse frente a la sede del Departamento de Agricultura, en la Gran Vía entre Rambla de Catalunya y la calle Balmes; en pleno centro de la capital de Cataluña durante 24 horas.

Los agricultores volverán a tomar las calles de Barcelona para hacer comprender al Gobierno qué «factor clave» supone la agricultura y la ganadería y poner sobre la mesa los incumplimientos del Gobierno y los últimos acuerdos polémicos como el Mercosur. «El Gobierno debe cumplir con sus compromisos», advierten los agricultores.

Por su parte, desde el Servei Català de Trànsit (SCT), alertan que la movilización de los agricultores puede suponer afectaciones en varias carreteras en sentido Barcelona como son la C-17, la C-16, la C-35, y la N-II.

Tres semanas después del acuerdo del Mercosur y el segundo aniversario de la ‘Revolta Pagesa’

Hace dos años los agricultores colapsaron el centro de Barcelona y las carreteras catalanas para protestar contra la situación límite en la que se encontraba inmerso el sector. En febrero de 2024 más de 2.000 tractores de toda Cataluña organizaron una marcha lenta para denunciar las condiciones del sector y durante varios días los agricultores cortaron las carreteras catalanas para exigir a los gobiernos cambios en las políticas. Una marcha que se denominó como ‘Revolta Pagesa’ y que supuso un hito para el sector.

La nueva marcha de los agricultores llega también tres semanas después de que la agricultura saliera a las carreteras y pusiera al Gobierno contra las cuerdas para protestar el acuerdo que la Unión Europea firmó con el Mercosur.