Nou columnes de tractors han sortit des del Bages, el Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, Amposta, Móra d’Ebre, Tarragona i Molins de Rei a primera hora del matí d’aquest divendres i es dirigeixen cap a Barcelona per protestar contra el Govern. En el segon aniversari de la revolta pagesa i les mobilitzacions històriques que van tallar carreteres d’arreu de Catalunya les nou columnes, algunes amb cotxes per no col·lapsar les carreteres catalanes enmig de la crisi ferroviària, arribaran a Barcelona cap al migdia per plantar-se davant de la seu del Departament d’Agricultura, a la Gran Via entre Rambla de Catalunya i el carrer Balmes; al bell mig de la capital de Catalunya durant 24 hores.
Els pagesos tornaran a prendre els carrers de Barcelona per fer comprendre al Govern quin “factor clau” suposa la pagesia i la ramaderia i posar sobre la taula els incompliments del Govern i els darrers acords polèmics com el Mercosur. “El Govern ha de complir amb els seus compromisos”, avisen els pagesos.
Per la seva banda, des del Servei Català de Trànsit (SCT), alerten que la mobilització dels pagesos pot suposar afectacions a diverses carreteres en sentit Barcelona com són la C-17, la C-16, la C-35, i la N-II.
Tres setmanes després de l’acord del Mercosur i el segon aniversari de la ‘Revolta Pagesa’
Fa dos anys els pagesos van col·lapsar el centre de Barcelona i les carreteres catalanes per protestar contra la situació límit en la qual es trobava immers el sector. El febrer del 2024 més de 2.000 tractors d’arreu de Catalunya van organitzar una marxa lenta per denunciar les condicions del sector i durant diversos dies els pagesos van tallar les carreteres catalanes per exigir als governs canvis en les polítiques. Una marxa que es va denominar com a ‘Revolta Pagesa’ i que va suposar una fita per al sector.
La nova marxa dels pagesos arriba també tres setmanes després que la pagesia sortís a les carreteres i posés el Govern contra les cordes per protesta l’acord que la Unió Europea va signar amb el Mercosur.