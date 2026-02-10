Després que els pagesos catalans tornessin a prendre els carrers de Barcelona en el segon aniversari de la revolta pagesa prop de 150 pagesos catalans han iniciat una marxa cap a Madrid per unir-se a la manifestació unitària que es farà en contra de la Política Agrària Comuna (PAC) i l’acord amb el Mecosur. El punt de reunió de la pagesia catalana serà Lleida, on les columnes confluiran per seguir la marxa cap a Madrid. Des del sindicat Unió de Pagesos (UP) asseguren que la firma del tractat de lliure comerç amb el Mercosur ha estat “la gota que ha fet vessar el got” per al sector. En declaracions recollides per l’ACN la coordinadora nacional d’UP a Girona, Raquel Serrat, ha assegurat que “és molt fàcil que es posin a la boca paraules com relleu generacional, però si aquesta pagesia no és forta, això no és possible”.
A Madrid els pagesos catalans es reuniran amb agricultors i ramaders d’arreu de l’Estat espanyol i es concentraran davant del Ministeri d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per mostrar el malestar del sector pel nou model de Política Agrària Europea (PAC) i el tractat amb el Mercosur.
Unió de Pagesos assenyala que el nou model de PAC pot generar “una lluita entre estats a dins de la Unió Europea, o fins i tot entre comunitats autònomes” i destaca que “la pagesia és diversa”, motiu pel qual demana que la PAC sigui “una política comuna, forta i dotada d’un bon pressupost. No es pot deixar en mans dels estats”.
Mercosur, la gran pedra a la sabata del sector
El tractat de lliure comerç entre la UE i el Mercosur s’ha convertit en una pedra a la sabata del sector. La rúbrica d’aquest acord ha fet la pagesia catalana hagi agafat la bandera de la defensa de la terra contra un acord que consideren que “trenca amb el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori”. Des d’UP destaquen que Europa “té més de 70 tractats” d’aquest tipus, però que la firma del tractat amb el Mercosur ha estat “la gota que ha fet vessar el vas”. “El que fan, sense cap mena de vergonya, és firmar tractats de lliure comerç que permeten una competència deslleial. El que hem de fer és posar fi a aquesta hipocresia política i mirar cap a quina banda anem”, ha sentenciat la coordinadora del sindicat pagès.