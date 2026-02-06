En el segon aniversari de la mobilització massiva del sector de la pagesia coneguda com a Revolta Pagesa els pagesos s’han mobilitzat i ja són a Barcelona després que a primera hora del matí nou columnes de tractors hagin sortit des del Bages, el Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, Amposta, Móra d’Ebre, Tarragona i Molins de Rei en direcció la capital de Catalunya. A les portes de la Conselleria d’Agricultura la pagesia ha carregat contra l’acció política a Catalunya i Europa i ha titllat d'”hipocresia” la gestió política feta durant les negociacions de l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.
En declaracions fetes a 3Cat i recollides per Europa Press el portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha destacat que la mobilització feta pels pagesos catalans no és només una celebració pels dos anys de la revolta pagesa sinó que posa sobre la taula com afecta el tractat per a la pagesia catalana. “Es tracta d’un tema de qualitat i de control sanitari; en Mercosur s’utilitzen productes que aquí fa anys que estan prohibits”, ha denunciat. De fet, Ginabreda ha assegurat que les clàusules mirall instaurades en el tractat són una “utopia”, ja que no es poden regular, motiu pel qual ha demanat que s’incrementi la vigilància sobre els acords amb Mercosur i països com el Marroc, Egipte, Sud-àfrica o l’Índia.
Critiquen el Govern i passaran la nit a Barcelona
Des de Revolta Pagesa carreguen contra la inacció de la Generalitat, ja que segons el sector de la pagesia després de dos anys de mobilitzacions les coses “no han canviat” i que el Govern incompleix els seus acords. “Si no hi ha res palpable sobre la taula, sortirem al carrer, i aquí estem en la capital per a celebrar el nostre aniversari” ha assegurat un Ginabreda que ha criticat que “continuem tenint el mateix; hi ha compromisos que no s’han complert”.
Aquesta nova mobilització passarà la nit a Barcelona i preveu mantenir les protestes durant la jornada de dissabte. Des de Revolta Pagesa han fet una crida a què la població se sumi a la protesta. “Si el conseller vol venir, sap on estem, però que vingui amb algun resultat i no amb les mans buides. Si no, les cridòries seran monumentals”, ha sentenciat el portaveu