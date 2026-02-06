En el segundo aniversario de la movilización masiva del sector agrícola conocida como Revolta Pagesa, los agricultores se han movilizado y ya están en Barcelona, después de que a primera hora de la mañana nueve columnas de tractores hayan salido desde el Bages, el Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, Amposta, Móra d’Ebre, Tarragona y Molins de Rei en dirección a la capital de Cataluña. A las puertas de la Consejería de Agricultura, el sector agrícola ha cargado contra la acción política en Cataluña y Europa y ha calificado de «hipocresía» la gestión política realizada durante las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

En declaraciones hechas a 3Cat y recogidas por Europa Press, el portavoz de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha destacado que la movilización realizada por los agricultores catalanes no es solo una celebración por los dos años de la revuelta agrícola, sino que pone sobre la mesa cómo afecta el tratado para la agricultura catalana. «Se trata de un tema de calidad y de control sanitario; en Mercosur se utilizan productos que aquí llevan años prohibidos», ha denunciado. De hecho, Ginabreda ha asegurado que las cláusulas espejo instauradas en el tratado son una «utopía», ya que no se pueden regular, motivo por el cual ha pedido que se incremente la vigilancia sobre los acuerdos con Mercosur y países como Marruecos, Egipto, Sudáfrica o India.

Imagen de archivo de tractores entrando en Barcelona por la Meridiana | Maria Asmarat (ACN)

Critican al Gobierno y pasarán la noche en Barcelona

Desde Revolta Pagesa cargan contra la inacción de la Generalitat, ya que según el sector agrícola, después de dos años de movilizaciones las cosas «no han cambiado» y que el Gobierno incumple sus acuerdos. «Si no hay nada tangible sobre la mesa, saldremos a la calle, y aquí estamos en la capital para celebrar nuestro aniversario», ha asegurado un Ginabreda que ha criticado que «continuamos teniendo lo mismo; hay compromisos que no se han cumplido».

Esta nueva movilización pasará la noche en Barcelona y prevé mantener las protestas durante la jornada del sábado. Desde Revolta Pagesa han hecho un llamamiento a que la población se sume a la protesta. «Si el consejero quiere venir, sabe dónde estamos, pero que venga con algún resultado y no con las manos vacías. Si no, las protestas serán monumentales», ha sentenciado el portavoz.