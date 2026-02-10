Después de que los agricultores catalanes volvieran a tomar las calles de Barcelona en el segundo aniversario de la revuelta campesina cerca de 150 agricultores catalanes han iniciado una marcha hacia Madrid para unirse a la manifestación unitaria que se realizará en contra de la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo con el Mercosur. El punto de reunión de la campesinado catalán será Lleida, donde las columnas confluirán para seguir la marcha hacia Madrid. Desde el sindicato Unió de Pagesos (UP) aseguran que la firma del tratado de libre comercio con el Mercosur ha sido «la gota que ha colmado el vaso» para el sector. En declaraciones recogidas por la ACN, la coordinadora nacional de UP en Girona, Raquel Serrat, ha asegurado que «es muy fácil que se pongan en la boca palabras como relevo generacional, pero si este campesinado no es fuerte, eso no es posible».

En Madrid los agricultores catalanes se reunirán con agricultores y ganaderos de todo el Estado español y se concentrarán frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para mostrar el malestar del sector por el nuevo modelo de Política Agraria Europea (PAC) y el tratado con el Mercosur.

Unió de Pagesos señala que el nuevo modelo de PAC puede generar «una lucha entre estados dentro de la Unión Europea, o incluso entre comunidades autónomas» y destaca que «el campesinado es diverso», motivo por el cual solicita que la PAC sea «una política común, fuerte y dotada de un buen presupuesto. No se puede dejar en manos de los estados».

Dos tractores a punto de marchar hacia Madrid desde Girona | Gerard Vilà (ACN)

Mercosur, la gran piedra en el zapato del sector

El tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur se ha convertido en una piedra en el zapato del sector. La firma de este acuerdo ha hecho que el campesinado catalán haya tomado la bandera de la defensa de la tierra contra un acuerdo que consideran que «rompe con el modelo de pequeña y mediana agricultura arraigada al territorio». Desde UP destacan que Europa «tiene más de 70 tratados» de este tipo, pero que la firma del tratado con el Mercosur ha sido «la gota que ha colmado el vaso». «Lo que hacen, sin ninguna vergüenza, es firmar tratados de libre comercio que permiten una competencia desleal. Lo que tenemos que hacer es poner fin a esta hipocresía política y mirar hacia qué lado vamos», ha sentenciado la coordinadora del sindicato campesino.